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Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму - РИА Новости, 12.07.2022
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Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму
Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму - РИА Новости, 12.07.2022
Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму
Словакия обеспечила себя газом до конца марта 2023 года, запасы составляют 65% годового потребления газа, этого хватит для нужд населения и промышленности,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:56
2022-07-12T13:56
экономика
словакия
россия
в мире
природный газ
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ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Словакия обеспечила себя газом до конца марта 2023 года, запасы составляют 65% годового потребления газа, этого хватит для нужд населения и промышленности, сообщил во вторник на пресс-конференции вице-премьер и глава Минэкономики Рихард Сулик."С 17 марта мы получаем сжиженный природный газ (СПГ), более чем по одному танкеру в месяц. Это обеспечило нам 33% годового потребления газа. Еще 32% мы получили посредством поставок из Норвегии. Итого имеем сейчас запасы в объеме 65% годового потребления газа в стране. Газохранилища уже наполнены на 49%. Таким образом, можно говорить о том, что мы обеспечены газом на всю следующую зиму, конкретно до конца марта 2023 года. Газа хватит и для нужд населения, и для нужд промышленности", - сказал Сулик.Как сообщали 1 июля СМИ со ссылкой на гендиректора словацкой компании-импортера SPP Рихарда Прокипчака, Словакия сейчас получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ. По его словам, сокращение поставок газа из РФ началось примерно в начале июня.
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экономика, словакия, россия, в мире, природный газ
13:56 12.07.2022
 
Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму

Вице-премьер Словакии Сулик заявил, что страна обеспечила себя газом на всю следующую зиму

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Словакия обеспечила себя газом до конца марта 2023 года, запасы составляют 65% годового потребления газа, этого хватит для нужд населения и промышленности, сообщил во вторник на пресс-конференции вице-премьер и глава Минэкономики Рихард Сулик.
"С 17 марта мы получаем сжиженный природный газ (СПГ), более чем по одному танкеру в месяц. Это обеспечило нам 33% годового потребления газа. Еще 32% мы получили посредством поставок из Норвегии. Итого имеем сейчас запасы в объеме 65% годового потребления газа в стране. Газохранилища уже наполнены на 49%. Таким образом, можно говорить о том, что мы обеспечены газом на всю следующую зиму, конкретно до конца марта 2023 года. Газа хватит и для нужд населения, и для нужд промышленности", - сказал Сулик.
Как сообщали 1 июля СМИ со ссылкой на гендиректора словацкой компании-импортера SPP Рихарда Прокипчака, Словакия сейчас получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ. По его словам, сокращение поставок газа из РФ началось примерно в начале июня.
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