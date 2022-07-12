https://ria.ru/20220712/gaz-1801924472.html
Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму
Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму - РИА Новости, 12.07.2022
Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму
Словакия обеспечила себя газом до конца марта 2023 года, запасы составляют 65% годового потребления газа, этого хватит для нужд населения и промышленности,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:56
2022-07-12T13:56
2022-07-12T13:56
экономика
словакия
россия
в мире
природный газ
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ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Словакия обеспечила себя газом до конца марта 2023 года, запасы составляют 65% годового потребления газа, этого хватит для нужд населения и промышленности, сообщил во вторник на пресс-конференции вице-премьер и глава Минэкономики Рихард Сулик."С 17 марта мы получаем сжиженный природный газ (СПГ), более чем по одному танкеру в месяц. Это обеспечило нам 33% годового потребления газа. Еще 32% мы получили посредством поставок из Норвегии. Итого имеем сейчас запасы в объеме 65% годового потребления газа в стране. Газохранилища уже наполнены на 49%. Таким образом, можно говорить о том, что мы обеспечены газом на всю следующую зиму, конкретно до конца марта 2023 года. Газа хватит и для нужд населения, и для нужд промышленности", - сказал Сулик.Как сообщали 1 июля СМИ со ссылкой на гендиректора словацкой компании-импортера SPP Рихарда Прокипчака, Словакия сейчас получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ. По его словам, сокращение поставок газа из РФ началось примерно в начале июня.
https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, словакия, россия, в мире, природный газ
Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму
Вице-премьер Словакии Сулик заявил, что страна обеспечила себя газом на всю следующую зиму