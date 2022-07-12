https://ria.ru/20220712/gaz-1801924472.html

Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму

Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму - РИА Новости, 12.07.2022

Вице-премьер Словакии заявил, что страна обеспечена газом на следующую зиму

Словакия обеспечила себя газом до конца марта 2023 года, запасы составляют 65% годового потребления газа, этого хватит для нужд населения и промышленности,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:56

2022-07-12T13:56

2022-07-12T13:56

экономика

словакия

россия

в мире

природный газ

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ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Словакия обеспечила себя газом до конца марта 2023 года, запасы составляют 65% годового потребления газа, этого хватит для нужд населения и промышленности, сообщил во вторник на пресс-конференции вице-премьер и глава Минэкономики Рихард Сулик."С 17 марта мы получаем сжиженный природный газ (СПГ), более чем по одному танкеру в месяц. Это обеспечило нам 33% годового потребления газа. Еще 32% мы получили посредством поставок из Норвегии. Итого имеем сейчас запасы в объеме 65% годового потребления газа в стране. Газохранилища уже наполнены на 49%. Таким образом, можно говорить о том, что мы обеспечены газом на всю следующую зиму, конкретно до конца марта 2023 года. Газа хватит и для нужд населения, и для нужд промышленности", - сказал Сулик.Как сообщали 1 июля СМИ со ссылкой на гендиректора словацкой компании-импортера SPP Рихарда Прокипчака, Словакия сейчас получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ. По его словам, сокращение поставок газа из РФ началось примерно в начале июня.

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, словакия, россия, в мире, природный газ