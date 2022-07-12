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В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Елецкий набат" - РИА Новости, 12.07.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Елецкий набат"
В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Елецкий набат" - РИА Новости, 12.07.2022
В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Елецкий набат"
Межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции "Елецкий набат", посвященный героической обороне Ельца от войск гетмана Сагайдачного в 1618 году... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:35
2022-07-12T10:35
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции "Елецкий набат", посвященный героической обороне Ельца от войск гетмана Сагайдачного в 1618 году пройдет в субботу, 16 июля, в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в программе фестиваля будет много различных "активностей". Участники смогут покататься на лошадях, на "поляне мастеров" попробуют отлить пули, заняться резьбой по дереву или плетением кольчужного полотна. А елецкий конно-спортивный клуб "Кристалл" покажет уникальный "ристалищный" шоу-турнир.Артамонов отметил, что кульминацией фестиваля станет воссоздание исторического эпизода, когда на пути войск гетмана Сагайдачного встает крепость Елец."Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. В последние годы в Липецкой области все чаще проходят праздники, используя местные традиции.Сохранение и популяризация истории и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - сказал Артамонов.
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елец, игорь артамонов
10:35 12.07.2022
 

В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Елецкий набат"

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиВ Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Елецкий набат"
В Липецкой области пройдет исторический фестиваль Елецкий набат - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции "Елецкий набат", посвященный героической обороне Ельца от войск гетмана Сагайдачного в 1618 году пройдет в субботу, 16 июля, в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в программе фестиваля будет много различных "активностей". Участники смогут покататься на лошадях, на "поляне мастеров" попробуют отлить пули, заняться резьбой по дереву или плетением кольчужного полотна. А елецкий конно-спортивный клуб "Кристалл" покажет уникальный "ристалищный" шоу-турнир.
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В Липецкой области будут рекультивированы две свалки
Артамонов отметил, что кульминацией фестиваля станет воссоздание исторического эпизода, когда на пути войск гетмана Сагайдачного встает крепость Елец.
"Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. В последние годы в Липецкой области все чаще проходят праздники, используя местные традиции.
Сохранение и популяризация истории и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецИгорь Артамонов
 
 
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