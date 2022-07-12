https://ria.ru/20220712/evakuatsiya-1802084567.html
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 15 тысяч человек
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 15 тысяч человек - РИА Новости, 12.07.2022
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 15 тысяч человек
Почти 15,8 тысяч человек эвакуированы за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил во вторник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:44
2022-07-12T22:44
2022-07-12T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 15,8 тысяч человек эвакуированы за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на препятствия, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 15 768 человек, в том числе 3 312 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 497 432 человека, из которых 392 890 детей", - сказал он.
https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html
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в мире, донбасс, украина, россия, ситуация в днр и лнр
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 15 тысяч человек
Минобороны: из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировали более 15 тысяч человек