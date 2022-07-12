https://ria.ru/20220712/es-1802058284.html
ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине
ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 12.07.2022
ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине
ЕС намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро для военной помощи Украине через специальный фонд, в рамках которого уже было согласовано выделение двух... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:53
2022-07-12T18:53
2022-07-12T18:53
в мире
цены на нефть
жозеп боррель
украина
брюссель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. ЕС намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро для военной помощи Украине через специальный фонд, в рамках которого уже было согласовано выделение двух миллиардов евро, заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента."Мы сейчас обсуждаем возможность пятого транша в размере 500 миллионов евро", - сказал Саннино на встрече с депутатами ЕП в Брюсселе.Он напомнил, что впервые через этот фонд финансируются поставки летального оружия.В конце июня глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел союза сообщал, что главы МИД ЕС не обсуждали пятый транш финансирования на военную помощь Украине, поскольку средств на тот момент, по его словам, было достаточно.ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801852574.html
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, жозеп боррель, украина, брюссель, евросоюз
ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине
Секретарь Стефано Саннино: Евросоюз намерен выделить Украине еще 500 миллионов евро