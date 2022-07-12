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ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 12.07.2022
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ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине
ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 12.07.2022
ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине
ЕС намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро для военной помощи Украине через специальный фонд, в рамках которого уже было согласовано выделение двух... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:53
2022-07-12T18:53
в мире
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. ЕС намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро для военной помощи Украине через специальный фонд, в рамках которого уже было согласовано выделение двух миллиардов евро, заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента."Мы сейчас обсуждаем возможность пятого транша в размере 500 миллионов евро", - сказал Саннино на встрече с депутатами ЕП в Брюсселе.Он напомнил, что впервые через этот фонд финансируются поставки летального оружия.В конце июня глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел союза сообщал, что главы МИД ЕС не обсуждали пятый транш финансирования на военную помощь Украине, поскольку средств на тот момент, по его словам, было достаточно.ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.
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в мире, цены на нефть, жозеп боррель, украина, брюссель, евросоюз
18:53 12.07.2022
 
ЕС намерен выделить дополнительную помощь Украине

Секретарь Стефано Саннино: Евросоюз намерен выделить Украине еще 500 миллионов евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. ЕС намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро для военной помощи Украине через специальный фонд, в рамках которого уже было согласовано выделение двух миллиардов евро, заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.
"Мы сейчас обсуждаем возможность пятого транша в размере 500 миллионов евро", - сказал Саннино на встрече с депутатами ЕП в Брюсселе.
Он напомнил, что впервые через этот фонд финансируются поставки летального оружия.
В конце июня глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел союза сообщал, что главы МИД ЕС не обсуждали пятый транш финансирования на военную помощь Украине, поскольку средств на тот момент, по его словам, было достаточно.
ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
08:13
Встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля
 
В миреЦены на нефтьЖозеп БоррельУкраинаБрюссельЕвросоюз
 
 
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