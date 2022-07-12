https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801856610.html

Американский инвестор предсказал рецессию мировой экономики

Американский инвестор предсказал рецессию мировой экономики - РИА Новости, 12.07.2022

Американский инвестор предсказал рецессию мировой экономики

Большая часть стран мира в 2023 году столкнется с серьезными экономическими трудностями, которые выльются в рецессию продолжительностью в несколько лет, выразил РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:04

2022-07-12T09:04

2022-07-12T09:04

экономика

сша

фосагро

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Большая часть стран мира в 2023 году столкнется с серьезными экономическими трудностями, которые выльются в рецессию продолжительностью в несколько лет, выразил мнение в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Мы столкнемся с очень серьезными проблемами в большей части света. В этот раз нас ждет затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо", - заявил агентству Роджерс.При этом он отметил, что данный кризис "может продлиться два, три или даже четыре года".С аналогичным пессимизмом инвестор оценивает ситуацию и в экономике свой страны. Роджерс полагает, что, в случае с США, рецессия "либо уже началась, либо вскоре начнется". Между тем, глава американского минторга Джина Раймондо в своем воскресном интервью телеканалу ABC категорично заявила, что не видит оснований для подобных оценок."Все мы видим, что дела обстоят не так хорошо, как год назад. Процессы начинают замедляться, а произошло это или нет, случится ли в августе или сентябре – не имеет большого значения. Мы находимся на том этапе, когда либо уже вступили в рецессию, либо готовимся вступить в нее в скором времени", - указал известный инвестор.По мнению Роджерса, рецессии в американской экономике избежать не получится в том числе и из-за "ошеломляющего государственного долга"."Если мы прекратим печатать деньги, занимать и тратить их, то экономика пойдет на спад, поскольку сейчас она базируется на большом объеме займов и печати денег. В конце концов нам придется остановиться, рынок рано или поздно заставит нас сделать это. Так что единственный выход – это признать ошибку, принять боль, пережить рецессию и начать все сначала. Я не знаю никакого волшебного способа справиться с данной проблемой", - указал собеседник агентства.Роджерс - один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире. Несколько лет назад он начал инвестировать в российский рынок. В частности, он приобрел крупный пакет акций российского производителя удобрений "Фосагро" и вошел в совет директоров компании.

https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/oruzhie-1801767476.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, фосагро