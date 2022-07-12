https://ria.ru/20220712/drony-1802061043.html
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу - РИА Новости, 12.07.2022
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу
Целью минимум двух из шести дронов, запущенных во вторник украинскими силовиками по Энергодару, были объекты Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:12
2022-07-12T19:12
2022-07-12T19:12
специальная военная операция на украине
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энергодар
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вооруженные силы украины
украина
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Целью минимум двух из шести дронов, запущенных во вторник украинскими силовиками по Энергодару, были объекты Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города Энергодар.Ранее представитель пресс-службы администрации Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дроны-камикадзе для атак на объекты инфраструктуры Энергодара. Несколько дронов сбили силы ПВО РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801999196.html
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в мире, энергодар, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, донбасс
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу
Власти Энергодара сообщили, что ВСУ целились по Запорожской АЭС при запуске дронов