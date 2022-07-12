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Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/drony-1802061043.html
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу - РИА Новости, 12.07.2022
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу
Целью минимум двух из шести дронов, запущенных во вторник украинскими силовиками по Энергодару, были объекты Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:12
2022-07-12T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Целью минимум двух из шести дронов, запущенных во вторник украинскими силовиками по Энергодару, были объекты Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города Энергодар.Ранее представитель пресс-службы администрации Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дроны-камикадзе для атак на объекты инфраструктуры Энергодара. Несколько дронов сбили силы ПВО РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801999196.html
энергодар
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в мире, энергодар, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, донбасс
19:12 12.07.2022
 
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу

Власти Энергодара сообщили, что ВСУ целились по Запорожской АЭС при запуске дронов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭнергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
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Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Целью минимум двух из шести дронов, запущенных во вторник украинскими силовиками по Энергодару, были объекты Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города Энергодар.
Ранее представитель пресс-службы администрации Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дроны-камикадзе для атак на объекты инфраструктуры Энергодара. Несколько дронов сбили силы ПВО РФ.
"Всего с начала суток ВСУ шесть раз пытались использовать дроны при атаках на Энергодар. Три из них были сбиты. Целью минимум двух из них были объекты Запорожской АЭС", - сообщил представитель пресс-службы.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 16:26Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбасс
 
 
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