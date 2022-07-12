https://ria.ru/20220712/dorogi-1802082288.html

В Кировской области отремонтируют более 273 километров дорог

В Кировской области отремонтируют более 273 километров дорог - РИА Новости, 12.07.2022

В Кировской области отремонтируют более 273 километров дорог

Более 273 километров федеральных дорог отремонтируют в Кировской области до конца 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T22:05

2022-07-12T22:05

2022-07-12T22:05

кировская область

общество

кировская область

киров

кострома

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

роман новиков

александр соколов (врио губернатора кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Более 273 километров федеральных дорог отремонтируют в Кировской области до конца 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Кировской области Александр Соколов во вторник провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Основными темами встречи стали развитие федеральной сети дорог на территории региона и реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги"."В этом году в Кировской области планируется завершить ремонт на двух участках федеральной трассы Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Также на этой трассе отремонтируют мост через реку Большую Белую. В этом году после ремонта запланирован ввод двух участков на федеральной дороге Р-176 "Вятка" Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар в Яранском и Юрьянском районах, а также открытие моста через реку Волосницу. В следующем году федеральные дорожники завершат ремонт ещё трёх участков. Планируется и открытие обновленного моста через реку Шошму", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего до конца 2024 года в регионе будет отремонтировано более 273 километров федеральных дорог.Глава Росавтодора отметил, что общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Кировской области составляет 785,9 километра. Из них ключевым нормативным требованиям соответствует 628 километра – это 79,9%.Врио губернатора Кировской области выразил готовность развивать сотрудничество с Росавтодором для развития дорожного комплекса региона. Он отметил, что состояние дорог Кировской области – один из наиболее актуальных и чувствительных вопросов для всех жителей региона. "Предлагаю совместно проработать возможности выхода из этой ситуации, чтобы люди были обеспечены комфортными и безопасными условиями передвижения по региону", - заявил Соколов.В сообщении отмечается, что программой дорожной деятельности Кировской области на период 2022 – 2024 годов также запланировано приведение в нормативное состояние 379 километров региональных дорог.

https://ria.ru/20220617/teploseti-1796110874.html

https://ria.ru/20220516/biopolis-1788745873.html

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общество, кировская область, киров, кострома, федеральное дорожное агентство (росавтодор), роман новиков, александр соколов (врио губернатора кировской области)