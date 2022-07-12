https://ria.ru/20220712/donetsk-1801863481.html

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:38

2022-07-12T09:38

2022-07-12T09:38

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:09 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале представительств.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика