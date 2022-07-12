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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:38
2022-07-12T09:38
2022-07-12T09:38
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:09 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале представительств.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов