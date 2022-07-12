https://ria.ru/20220712/donbass-1802053638.html

В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс

В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс - РИА Новости, 12.07.2022

В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс

Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий упростить правила... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:25

2022-07-12T18:25

2022-07-12T18:25

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий упростить правила доставки грузов из России в Донбасс, и наоборот, следует из базы данных нижней палаты парламента.Согласно документу, ввоз товаров в РФ и вывоз товаров из нее через госграницу на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, предлагается осуществлять на основе права Евразийского экономического союза."Эти правила не предполагают вскрытия гражданских грузов, а таможенный контроль в этом случае проводится по упрощенной процедуре. Для пересечения границы сопровождающему будет достаточно показать сотруднику таможенной службы документы на перевозку груза, и никаких проблем с пересечением границы не возникнет", – поясняет со ссылкой на Миронова его пресс-служба.Особенно важно упростить правила пересечения границы для сокращения времени доставки в Донбасс продовольствия и медикаментов, считает лидер СРЗП. "В ДНР и ЛНР с нетерпением ждут помощи из России, и, честно говоря, люди не понимают, почему внутренние правила российской таможни тормозят всю логистику. Для восстановления территорий нужна российская помощь, и, чтобы ускорить интеграцию с ДНР и ЛНР, российские законодатели должны принять законопроект о введении упрощенного порядка досмотра грузов", – полагает Миронов.В конце мая лидер СРЗП, уточняется в релизе, направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой навести порядок на таможне с перемещением грузов в Донбасс. Во всех регионах активисты и молодежного отделения партии собирали и собирают гуманитарную помощь, средства на приобретение раций и бронежилетов, покупали их, а таможня грузы не пропускала, добавляется там же."Чиновники ссылались на какие-то таможенные правила, хотя, по моему мнению, никаких реальных проблем не было. Ситуацию можно было квалифицировать как самый настоящий саботаж", – считает Миронов.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1802051039.html

https://ria.ru/20220711/gumpomosch-1801832191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, россия, луганская народная республика, сергей миронов, донецкая народная республика, в мире, госдума рф