Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/donbass-1802053638.html
В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс
В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс - РИА Новости, 12.07.2022
В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий упростить правила... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:25
2022-07-12T18:25
донбасс
россия
луганская народная республика
сергей миронов
донецкая народная республика
в мире
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий упростить правила доставки грузов из России в Донбасс, и наоборот, следует из базы данных нижней палаты парламента.Согласно документу, ввоз товаров в РФ и вывоз товаров из нее через госграницу на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, предлагается осуществлять на основе права Евразийского экономического союза."Эти правила не предполагают вскрытия гражданских грузов, а таможенный контроль в этом случае проводится по упрощенной процедуре. Для пересечения границы сопровождающему будет достаточно показать сотруднику таможенной службы документы на перевозку груза, и никаких проблем с пересечением границы не возникнет", – поясняет со ссылкой на Миронова его пресс-служба.Особенно важно упростить правила пересечения границы для сокращения времени доставки в Донбасс продовольствия и медикаментов, считает лидер СРЗП. "В ДНР и ЛНР с нетерпением ждут помощи из России, и, честно говоря, люди не понимают, почему внутренние правила российской таможни тормозят всю логистику. Для восстановления территорий нужна российская помощь, и, чтобы ускорить интеграцию с ДНР и ЛНР, российские законодатели должны принять законопроект о введении упрощенного порядка досмотра грузов", – полагает Миронов.В конце мая лидер СРЗП, уточняется в релизе, направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой навести порядок на таможне с перемещением грузов в Донбасс. Во всех регионах активисты и молодежного отделения партии собирали и собирают гуманитарную помощь, средства на приобретение раций и бронежилетов, покупали их, а таможня грузы не пропускала, добавляется там же."Чиновники ссылались на какие-то таможенные правила, хотя, по моему мнению, никаких реальных проблем не было. Ситуацию можно было квалифицировать как самый настоящий саботаж", – считает Миронов.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1802051039.html
https://ria.ru/20220711/gumpomosch-1801832191.html
донбасс
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, луганская народная республика, сергей миронов, донецкая народная республика, в мире, госдума рф
18:25 12.07.2022
 
В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс

В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов между Россией и Донбассом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий упростить правила доставки грузов из России в Донбасс, и наоборот, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Согласно документу, ввоз товаров в РФ и вывоз товаров из нее через госграницу на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, предлагается осуществлять на основе права Евразийского экономического союза.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
18:12Специальная военная операция на Украине
Il Giornale: затягивание украинского кризиса приведет Европу к катастрофе
"Эти правила не предполагают вскрытия гражданских грузов, а таможенный контроль в этом случае проводится по упрощенной процедуре. Для пересечения границы сопровождающему будет достаточно показать сотруднику таможенной службы документы на перевозку груза, и никаких проблем с пересечением границы не возникнет", – поясняет со ссылкой на Миронова его пресс-служба.
Особенно важно упростить правила пересечения границы для сокращения времени доставки в Донбасс продовольствия и медикаментов, считает лидер СРЗП. "В ДНР и ЛНР с нетерпением ждут помощи из России, и, честно говоря, люди не понимают, почему внутренние правила российской таможни тормозят всю логистику. Для восстановления территорий нужна российская помощь, и, чтобы ускорить интеграцию с ДНР и ЛНР, российские законодатели должны принять законопроект о введении упрощенного порядка досмотра грузов", – полагает Миронов.
В конце мая лидер СРЗП, уточняется в релизе, направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой навести порядок на таможне с перемещением грузов в Донбасс. Во всех регионах активисты и молодежного отделения партии собирали и собирают гуманитарную помощь, средства на приобретение раций и бронежилетов, покупали их, а таможня грузы не пропускала, добавляется там же.
"Чиновники ссылались на какие-то таможенные правила, хотя, по моему мнению, никаких реальных проблем не было. Ситуацию можно было квалифицировать как самый настоящий саботаж", – считает Миронов.
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 22:26Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи
 
ДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаСергей МироновДонецкая Народная РеспубликаВ миреГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала