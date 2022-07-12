https://ria.ru/20220712/dnr-1802065098.html
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики - РИА Новости, 12.07.2022
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики
Народная милиция ДНР сообщила, что во вторник при исполнении воинского долга погибли четверо военных ДНР, девять получили ранения. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:37
2022-07-12T19:37
2022-07-12T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что во вторник при исполнении воинского долга погибли четверо военных ДНР, девять получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четверо и девять защитников Донецкой Народной Республики получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
19:37 12.07.2022 (обновлено: 19:44 12.07.2022)
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики
Народная милиция: в ДНР за сутки погибли четверо защитников республики, девять раненых