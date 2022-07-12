https://ria.ru/20220712/dnr-1802064734.html

Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили во вторник более 300 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:35

2022-07-12T19:35

2022-07-12T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник более 300 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120 и 80-мм миномётов, а также применил неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 мм (без использования авиации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр