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Суд ДНР примет решение по апелляции иностранных наемников до конца июля - РИА Новости, 12.07.2022
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Суд ДНР примет решение по апелляции иностранных наемников до конца июля
Суд ДНР примет решение по апелляции иностранных наемников до конца июля - РИА Новости, 12.07.2022
Суд ДНР примет решение по апелляции иностранных наемников до конца июля
Суд ДНР может принять решение по апелляции иностранных наемников до конца июля, сообщил глава минюста республики Юрий Сироватко. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:32
2022-07-12T11:32
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд ДНР может принять решение по апелляции иностранных наемников до конца июля, сообщил глава минюста республики Юрий Сироватко."Сейчас слушается апелляционная жалоба, которую подали иностранные наемники, и в случае, если суд рассмотрит их без изменения, приговор вступит в законную силу, приговор будет приведен в исполнение", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что апелляция сейчас рассматривается в отношении трех иностранных граждан."У нас уже больше сотни уголовных дел в отношении фигурантов нацбатальонов "Азов" (в отношении бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), там эпизоды массовых убийств, и я не исключаю такой вариант, что суд примет решение не только в отношении иностранцев, а апелляция, которая слушается сейчас, - я думаю, до конца месяца суд примет решение", - пояснил Сироватко.Возвращаясь к теме представителей нацбатальона "Азов" он уточнил, что в отношении них речь идет о статьях "терроризм" и "массовые убийства".В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
11:32 12.07.2022
 
Суд ДНР примет решение по апелляции иностранных наемников до конца июля

Минюст ДНР: суд примет решение по апелляции иностранных наемников до конца июля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд ДНР может принять решение по апелляции иностранных наемников до конца июля, сообщил глава минюста республики Юрий Сироватко.
"Сейчас слушается апелляционная жалоба, которую подали иностранные наемники, и в случае, если суд рассмотрит их без изменения, приговор вступит в законную силу, приговор будет приведен в исполнение", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Он уточнил, что апелляция сейчас рассматривается в отношении трех иностранных граждан.
"У нас уже больше сотни уголовных дел в отношении фигурантов нацбатальонов "Азов" (в отношении бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), там эпизоды массовых убийств, и я не исключаю такой вариант, что суд примет решение не только в отношении иностранцев, а апелляция, которая слушается сейчас, - я думаю, до конца месяца суд примет решение", - пояснил Сироватко.
Возвращаясь к теме представителей нацбатальона "Азов" он уточнил, что в отношении них речь идет о статьях "терроризм" и "массовые убийства".
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
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