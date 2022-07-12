https://ria.ru/20220712/dizayn-1801031535.html

В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна

В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна - РИА Новости, 12.07.2022

В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна

Обновленная выставка "История российского дизайна. Избранное" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:15

2022-07-12T11:15

2022-07-12T11:36

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обновленная выставка "История российского дизайна. Избранное" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба.Это третья редакция проекта. В экспозиции более 100 новых объектов. "Все это характерные вещи своего времени, яркие примеры того, как актуальные темы, резонансные события в стране отражаются в дизайне, как они влияют на предметный мир и визуальную культуру", — рассказывают в Московском музее дизайна. В разделе авангарда появилась новая подборка агитационных тканей 1920-х годов из собрания РГУ имени А.Н. Косыгина. На текстиле — рисунки на тему индустриализации, электрификации, ликвидации безграмотности, авиации, Красной армии и так далее. В зале 1930-х годов стало больше эскизов Абрама Дамского, создававшего освещение для станций Московского метро, сталинских высоток, вокзалов и театров. "Правительственный курс на строительство дворцов для народа, имперский размах сталинской эпохи и влияние стиля ар-деко читается в проектах мастера этого периода", — говорится в пресс-релизе. В залах, посвященных дизайну 1960 — 80-х годов, тоже есть новинки. Это вещи, созданные на волне успехов СССР в покорении космоса, артефакты на тему советского спорта и Олимпиады-80. Среди них игрушка "Луноход", подстаканник "Космос", триптих с Юрием Гагариным — плакат работы выдающегося художника-плакатиста Мирона Лукьянова. А также ковер, выпущенный к Олимпиаде в Москве, плакаты "До новых встреч, Олимпиада", "На стартах Миллионы" и другие. В современном разделе тоже произошли изменения. В числе новых поступлений — проекты Максима Щербакова (бюро Supaform), мебель и посуда питерской студии Delo Design. "Представлены победители премии Red Dot Design Award: конструктор "Зоопарк" от компании Shusha и конструктор Modul дизайнера Дмитрия Самыгина", — отмечают в музее.

https://ria.ru/20220706/vystavka-1800373448.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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