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В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна - РИА Новости, 12.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220712/dizayn-1801031535.html
В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна
В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна - РИА Новости, 12.07.2022
В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна
Обновленная выставка "История российского дизайна. Избранное" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:15
2022-07-12T11:36
культура
новости культуры
выставки
третьяковская галерея
дизайн
музеи
москва
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обновленная выставка "История российского дизайна. Избранное" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба.Это третья редакция проекта. В экспозиции более 100 новых объектов. "Все это характерные вещи своего времени, яркие примеры того, как актуальные темы, резонансные события в стране отражаются в дизайне, как они влияют на предметный мир и визуальную культуру", — рассказывают в Московском музее дизайна. В разделе авангарда появилась новая подборка агитационных тканей 1920-х годов из собрания РГУ имени А.Н. Косыгина. На текстиле — рисунки на тему индустриализации, электрификации, ликвидации безграмотности, авиации, Красной армии и так далее. В зале 1930-х годов стало больше эскизов Абрама Дамского, создававшего освещение для станций Московского метро, сталинских высоток, вокзалов и театров. "Правительственный курс на строительство дворцов для народа, имперский размах сталинской эпохи и влияние стиля ар-деко читается в проектах мастера этого периода", — говорится в пресс-релизе. В залах, посвященных дизайну 1960 — 80-х годов, тоже есть новинки. Это вещи, созданные на волне успехов СССР в покорении космоса, артефакты на тему советского спорта и Олимпиады-80. Среди них игрушка "Луноход", подстаканник "Космос", триптих с Юрием Гагариным — плакат работы выдающегося художника-плакатиста Мирона Лукьянова. А также ковер, выпущенный к Олимпиаде в Москве, плакаты "До новых встреч, Олимпиада", "На стартах Миллионы" и другие. В современном разделе тоже произошли изменения. В числе новых поступлений — проекты Максима Щербакова (бюро Supaform), мебель и посуда питерской студии Delo Design. "Представлены победители премии Red Dot Design Award: конструктор "Зоопарк" от компании Shusha и конструктор Modul дизайнера Дмитрия Самыгина", — отмечают в музее.
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новости культуры, выставки, третьяковская галерея, дизайн, музеи, москва, ссср, юрий гагарин (космонавт), что посмотреть , куда сходить , культура
11:15 12.07.2022 (обновлено: 11:36 12.07.2022)
 
В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна

Обновленная выставка об истории российского дизайна открылась в Новой Третьяковке 12 июля

© Собрание Московского музея дизайнаТриптих "12 апреля 1961 года", Мирон Лукьянов. 1970-е
Триптих 12 апреля 1961 года, Мирон Лукьянов. 1970-е
© Собрание Московского музея дизайна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обновленная выставка "История российского дизайна. Избранное" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба.
Это третья редакция проекта. В экспозиции более 100 новых объектов.
© Фото : Собрание Московского музея дизайнаЧасы "Молния". 1961
Часы Молния. 1961
1 из 3
Часы "Молния". 1961
© Фото : Собрание Московского музея дизайна
© Собрание Московского музея дизайнаДекоративный элемент из алюминия. 1980-е
Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
2 из 3
Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
© Собрание Московского музея дизайнаДекоративный элемент из алюминия. 1980-е
Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
3 из 3
Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
1 из 3
Часы "Молния". 1961
© Фото : Собрание Московского музея дизайна
2 из 3
Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
3 из 3
Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
"Все это характерные вещи своего времени, яркие примеры того, как актуальные темы, резонансные события в стране отражаются в дизайне, как они влияют на предметный мир и визуальную культуру", — рассказывают в Московском музее дизайна.
В разделе авангарда появилась новая подборка агитационных тканей 1920-х годов из собрания РГУ имени А.Н. Косыгина. На текстиле — рисунки на тему индустриализации, электрификации, ликвидации безграмотности, авиации, Красной армии и так далее.
© Собрание Татьяны АндреевойТкань "Олимпиада", Эскиз. Бумага, карандаш, гуашь1976, Дизайнер А. Андреева
Ткань Олимпиада, Эскиз. Бумага, карандаш, гуашь1976, Дизайнер А. Андреева
© Собрание Татьяны Андреевой
Ткань "Олимпиада", Эскиз. Бумага, карандаш, гуашь1976, Дизайнер А. Андреева
В зале 1930-х годов стало больше эскизов Абрама Дамского, создававшего освещение для станций Московского метро, сталинских высоток, вокзалов и театров.
"Правительственный курс на строительство дворцов для народа, имперский размах сталинской эпохи и влияние стиля ар-деко читается в проектах мастера этого периода", — говорится в пресс-релизе.
© Собрание Московского музея дизайнаТриптих "До новых встреч, олимпиада", Мирон Лукьянов
Триптих До новых встреч, олимпиада, Мирон Лукьянов
1 из 4
Триптих "До новых встреч, олимпиада", Мирон Лукьянов
© Собрание Московского музея дизайна
© Собрание Московского музея дизайна

Триптих "На стартах – миллионы!", Мирон Лукьянов, 1980-е

Триптих На стартах – миллионы!, Мирон Лукьянов. 1980-е
2 из 4

Триптих "На стартах – миллионы!", Мирон Лукьянов, 1980-е

© Собрание Московского музея дизайна
© Собрание Московского музея дизайна

Журнал "Спорт и отдых", N10, 1980

Журнал Спорт и отдых, N10. 1980
3 из 4

Журнал "Спорт и отдых", N10, 1980

© Собрание Московского музея дизайна

Подстаканник КОСМОС, 1960-е

Подстаканник КОСМОС. 1960-е
4 из 4

Подстаканник КОСМОС, 1960-е

1 из 4
Триптих "До новых встреч, олимпиада", Мирон Лукьянов
© Собрание Московского музея дизайна
2 из 4

Триптих "На стартах – миллионы!", Мирон Лукьянов, 1980-е

© Собрание Московского музея дизайна
3 из 4

Журнал "Спорт и отдых", N10, 1980

© Собрание Московского музея дизайна
4 из 4

Подстаканник КОСМОС, 1960-е

В залах, посвященных дизайну 1960 — 80-х годов, тоже есть новинки. Это вещи, созданные на волне успехов СССР в покорении космоса, артефакты на тему советского спорта и Олимпиады-80. Среди них игрушка "Луноход", подстаканник "Космос", триптих с Юрием Гагариным — плакат работы выдающегося художника-плакатиста Мирона Лукьянова. А также ковер, выпущенный к Олимпиаде в Москве, плакаты "До новых встреч, Олимпиада", "На стартах Миллионы" и другие.
© собственность дизайнераCтул Apart. 2020. Дизайнер: Максим Щербаков, Supaform. Производитель: Supaform, собственность дизайнера
Cтул Apart. 2020. Дизайнер: Максим Щербаков, Supaform. Производитель: Supaform, собственность дизайнера
© собственность дизайнера
Cтул Apart. 2020. Дизайнер: Максим Щербаков, Supaform. Производитель: Supaform, собственность дизайнера
В современном разделе тоже произошли изменения. В числе новых поступлений — проекты Максима Щербакова (бюро Supaform), мебель и посуда питерской студии Delo Design. "Представлены победители премии Red Dot Design Award: конструктор "Зоопарк" от компании Shusha и конструктор Modul дизайнера Дмитрия Самыгина", — отмечают в музее.
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