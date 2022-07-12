11:15 12.07.2022 (обновлено: 11:36 12.07.2022)
В Новой Третьяковке снова обновили выставку об истории российского дизайна
Обновленная выставка об истории российского дизайна открылась в Новой Третьяковке 12 июля
© Собрание Московского музея дизайнаТриптих "12 апреля 1961 года", Мирон Лукьянов. 1970-е
© Собрание Московского музея дизайна
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обновленная выставка "История российского дизайна. Избранное" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба.
Это третья редакция проекта. В экспозиции более 100 новых объектов.
© Фото : Собрание Московского музея дизайнаЧасы "Молния". 1961
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Часы "Молния". 1961
© Фото : Собрание Московского музея дизайна
© Собрание Московского музея дизайнаДекоративный элемент из алюминия. 1980-е
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Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
© Собрание Московского музея дизайнаДекоративный элемент из алюминия. 1980-е
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Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
1 из 3
Часы "Молния". 1961
© Фото : Собрание Московского музея дизайна
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Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
3 из 3
Декоративный элемент из алюминия. 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
"Все это характерные вещи своего времени, яркие примеры того, как актуальные темы, резонансные события в стране отражаются в дизайне, как они влияют на предметный мир и визуальную культуру", — рассказывают в Московском музее дизайна.
В разделе авангарда появилась новая подборка агитационных тканей 1920-х годов из собрания РГУ имени А.Н. Косыгина. На текстиле — рисунки на тему индустриализации, электрификации, ликвидации безграмотности, авиации, Красной армии и так далее.
© Собрание Татьяны АндреевойТкань "Олимпиада", Эскиз. Бумага, карандаш, гуашь1976, Дизайнер А. Андреева
© Собрание Татьяны Андреевой
Ткань "Олимпиада", Эскиз. Бумага, карандаш, гуашь1976, Дизайнер А. Андреева
В зале 1930-х годов стало больше эскизов Абрама Дамского, создававшего освещение для станций Московского метро, сталинских высоток, вокзалов и театров.
"Правительственный курс на строительство дворцов для народа, имперский размах сталинской эпохи и влияние стиля ар-деко читается в проектах мастера этого периода", — говорится в пресс-релизе.
© Собрание Московского музея дизайнаТриптих "До новых встреч, олимпиада", Мирон Лукьянов
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Триптих "До новых встреч, олимпиада", Мирон Лукьянов
© Собрание Московского музея дизайна
© Собрание Московского музея дизайна
Триптих "На стартах – миллионы!", Мирон Лукьянов, 1980-е
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Триптих "На стартах – миллионы!", Мирон Лукьянов, 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
© Собрание Московского музея дизайна
Журнал "Спорт и отдых", N10, 1980
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Журнал "Спорт и отдых", N10, 1980
© Собрание Московского музея дизайна
Подстаканник КОСМОС, 1960-е
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Подстаканник КОСМОС, 1960-е
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Триптих "До новых встреч, олимпиада", Мирон Лукьянов
© Собрание Московского музея дизайна
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Триптих "На стартах – миллионы!", Мирон Лукьянов, 1980-е
© Собрание Московского музея дизайна
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Журнал "Спорт и отдых", N10, 1980
© Собрание Московского музея дизайна
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Подстаканник КОСМОС, 1960-е
В залах, посвященных дизайну 1960 — 80-х годов, тоже есть новинки. Это вещи, созданные на волне успехов СССР в покорении космоса, артефакты на тему советского спорта и Олимпиады-80. Среди них игрушка "Луноход", подстаканник "Космос", триптих с Юрием Гагариным — плакат работы выдающегося художника-плакатиста Мирона Лукьянова. А также ковер, выпущенный к Олимпиаде в Москве, плакаты "До новых встреч, Олимпиада", "На стартах Миллионы" и другие.
© собственность дизайнераCтул Apart. 2020. Дизайнер: Максим Щербаков, Supaform. Производитель: Supaform, собственность дизайнера
© собственность дизайнера
Cтул Apart. 2020. Дизайнер: Максим Щербаков, Supaform. Производитель: Supaform, собственность дизайнера
В современном разделе тоже произошли изменения. В числе новых поступлений — проекты Максима Щербакова (бюро Supaform), мебель и посуда питерской студии Delo Design. "Представлены победители премии Red Dot Design Award: конструктор "Зоопарк" от компании Shusha и конструктор Modul дизайнера Дмитрия Самыгина", — отмечают в музее.