https://ria.ru/20220712/dividendy-1801841437.html

Силуанов прокомментировал отказ "Газпрома" от выплаты дивидендов

Силуанов прокомментировал отказ "Газпрома" от выплаты дивидендов - РИА Новости, 12.07.2022

Силуанов прокомментировал отказ "Газпрома" от выплаты дивидендов

Отказ "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021 год вовсе не означает, что и в последующие годы такая практика будет продолжена, заявил министр финансов России... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:21

2022-07-12T01:21

2022-07-12T01:21

экономика

газпром

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отказ "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021 год вовсе не означает, что и в последующие годы такая практика будет продолжена, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".В конце июня собрание акционеров "Газпрома" приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. При этом в начале июля Госдума приняла закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" - на 1,248 триллиона за три месяца - за счет надбавки к налогу.Он пояснил, что правительство обратилось в парламент с предложением перераспределить часть сверхдоходов госкомпании, возникших благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, в бюджет через временное повышение НДПИ. "Эти ресурсы будут направлены на социальную поддержку граждан и реализацию мер по стабилизации экономики. Для того, чтобы у "Газпрома" сохранились ресурсы для осуществления инвестиционных проектов, таких как газификация внутри страны, строительство газопровода в Китай "Союз Восток" и другое, было решено оставить прибыль в компании целиком", - разъяснил логику властей Силуанов.При этом, по его словам, другие госкомпании, в том числе нефтегазового сектора, выплатят в текущем году акционерам рекордные дивиденды."Никто не отменял общий подход о том, что компании с госучастием должны делиться прибылью через дивиденды, мы не отказываемся от принципа выплат акционерам половины чистой прибыли по МСФО. С одной стороны, это источник пополнения бюджета, с другой – мотивация менеджмента более эффективно распоряжаться оставшейся частью прибыли", - добавил глава Минфина.Силуанов также указал, что в нынешней ситуации решения о дивидендах принимались индивидуально по каждой компании. "Вы сами видите, что, например, банковский сектор сейчас требует докапитализации. Если не принимать решение о невыплате дивидендов, то пришлось бы их поддерживать государству. Исходя из этой логики практически по всем банкам с госучастием в этом году отказались от дивидендных выплат", - дополнил министр.

https://ria.ru/20220712/spg-1801839319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, газпром