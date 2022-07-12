https://ria.ru/20220712/diskreditatsiya-1802064302.html
Против Ильи Яшина возбудили уголовное дело из-за дискредитации ВС России
Против Ильи Яшина возбудили уголовное дело из-за дискредитации ВС России - РИА Новости, 12.07.2022
Против Ильи Яшина возбудили уголовное дело из-за дискредитации ВС России
Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что следствие возбудило против мундепа Ильи Яшина дело о дискредитации российской армии. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:32
2022-07-12T19:32
2022-07-12T19:46
илья яшин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что следствие возбудило против мундепа Ильи Яшина дело о дискредитации российской армии."В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ", - написал он на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ за экстремистскую деятельность компании Meta).По его словам, он узнал эту информацию от следователя и сейчас едет домой к Яшину, где начинается обыск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220711/yagodin-1801699371.html
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илья яшин, вооруженные силы рф
19:32 12.07.2022 (обновлено: 19:46 12.07.2022)
Против Ильи Яшина возбудили уголовное дело из-за дискредитации ВС России
Против Ильи Яшина возбудили дело из-за дискредитации ВС России, у него проходит обыск
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что следствие возбудило против мундепа Ильи Яшина дело о дискредитации российской армии.
"В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ", - написал он на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ за экстремистскую деятельность компании Meta).
По его словам, он узнал эту информацию от следователя и сейчас едет домой к Яшину, где начинается обыск.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.