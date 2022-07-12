https://ria.ru/20220712/diskreditatsiya-1802064302.html

Против Ильи Яшина возбудили уголовное дело из-за дискредитации ВС России

Против Ильи Яшина возбудили уголовное дело из-за дискредитации ВС России - РИА Новости, 12.07.2022

Против Ильи Яшина возбудили уголовное дело из-за дискредитации ВС России

Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что следствие возбудило против мундепа Ильи Яшина дело о дискредитации российской армии. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:32

2022-07-12T19:32

2022-07-12T19:46

илья яшин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что следствие возбудило против мундепа Ильи Яшина дело о дискредитации российской армии."В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ", - написал он на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ за экстремистскую деятельность компании Meta).По его словам, он узнал эту информацию от следователя и сейчас едет домой к Яшину, где начинается обыск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220711/yagodin-1801699371.html

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илья яшин, вооруженные силы рф