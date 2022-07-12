https://ria.ru/20220712/direktiva-1801900082.html

ЕС примет директиву о конфискации российских активов в октябре

ЕС примет директиву о конфискации российских активов в октябре - РИА Новости, 12.07.2022

ЕС примет директиву о конфискации российских активов в октябре

Директива, позволяющая конфискацию российских активов в Евросоюзе в случае обхода санкций, будет принята в октябре, заявил европейский комиссар по вопросам... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:19

2022-07-12T12:19

2022-07-12T12:40

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Директива, позволяющая конфискацию российских активов в Евросоюзе в случае обхода санкций, будет принята в октябре, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Мы уже получили согласие парламента, в совете также есть консенсус. Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро", - сказал европейский комиссар, заявление которого размещено на сайте Совета ЕС.По его словам, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса. "Таким образом появится возможность у всех государств ЕС проводить судебную процедуру и конфискацию. В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа", - добавил европейский комиссар.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801739648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еврокомиссия, евросоюз, россия, украина