https://ria.ru/20220712/denatsifikatsiya-1801845249.html

Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений

Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений - РИА Новости, 12.07.2022

Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений

Задача по денацификации Украины будет выполнена в память о ветеранах Второй мировой войны и во имя будущих поколений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T03:09

2022-07-12T03:09

2022-07-12T03:46

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ООН, 12 июл – РИА Новости. Задача по денацификации Украины будет выполнена в память о ветеранах Второй мировой войны и во имя будущих поколений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В понедельник Россия провела неформальное заседание СБ ООН по проблеме нацизма и фашизма на Украине. Постпредство РФ продемонстрировало собравшимся многочисленные видео с нацисткой символикой, лозунгами, заявлениями и акциями на Украине. Дипломаты западных стран, в том числе США и Великобритании, присутствовавшие на встрече, обвинили Россию в дезинформации и искажении истории."Могу представить, как американские, британские и французские ветераны, которые в борьбе с фашизмом пожертвовали жизнью вместе со своими советскими товарищами, переворачиваются в гробах, видя, как их внуки демонстрируют высшую степень лицемерия и слепоты, чтобы не замечать очевидную вещь: нацизм возрождается у них под носом", - сказал Полянский, добавив, что внуки борцов с фашизмом "помогают его возрождению, исходя из своих геополитических интересов"."В память о ветеранах и во имя будущих поколений задача по денацификации Украины будет выполнена. Мы знаем, что делаем. Мы поступаем правильно и не потерпим возрождения нацизма прямо у нас на пороге", - подчеркнул первый зампостпреда.

https://ria.ru/20220712/polyanskiy-1801843983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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