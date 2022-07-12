https://ria.ru/20220712/denatsifikatsiya-1801845249.html
Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений
Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений - РИА Новости, 12.07.2022
Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений
Задача по денацификации Украины будет выполнена в память о ветеранах Второй мировой войны и во имя будущих поколений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:09
2022-07-12T03:09
2022-07-12T03:46
специальная военная операция на украине
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украина
россия
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ООН, 12 июл – РИА Новости. Задача по денацификации Украины будет выполнена в память о ветеранах Второй мировой войны и во имя будущих поколений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В понедельник Россия провела неформальное заседание СБ ООН по проблеме нацизма и фашизма на Украине. Постпредство РФ продемонстрировало собравшимся многочисленные видео с нацисткой символикой, лозунгами, заявлениями и акциями на Украине. Дипломаты западных стран, в том числе США и Великобритании, присутствовавшие на встрече, обвинили Россию в дезинформации и искажении истории."Могу представить, как американские, британские и французские ветераны, которые в борьбе с фашизмом пожертвовали жизнью вместе со своими советскими товарищами, переворачиваются в гробах, видя, как их внуки демонстрируют высшую степень лицемерия и слепоты, чтобы не замечать очевидную вещь: нацизм возрождается у них под носом", - сказал Полянский, добавив, что внуки борцов с фашизмом "помогают его возрождению, исходя из своих геополитических интересов"."В память о ветеранах и во имя будущих поколений задача по денацификации Украины будет выполнена. Мы знаем, что делаем. Мы поступаем правильно и не потерпим возрождения нацизма прямо у нас на пороге", - подчеркнул первый зампостпреда.
https://ria.ru/20220712/polyanskiy-1801843983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
03:09 12.07.2022 (обновлено: 03:46 12.07.2022)
Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений
Зампостпреда Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений
ООН, 12 июл – РИА Новости. Задача по денацификации Украины будет выполнена в память о ветеранах Второй мировой войны и во имя будущих поколений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В понедельник Россия
провела неформальное заседание СБ ООН
по проблеме нацизма и фашизма на Украине
. Постпредство РФ продемонстрировало собравшимся многочисленные видео с нацисткой символикой, лозунгами, заявлениями и акциями на Украине. Дипломаты западных стран, в том числе США
и Великобритании
, присутствовавшие на встрече, обвинили Россию в дезинформации и искажении истории.
"Могу представить, как американские, британские и французские ветераны, которые в борьбе с фашизмом пожертвовали жизнью вместе со своими советскими товарищами, переворачиваются в гробах, видя, как их внуки демонстрируют высшую степень лицемерия и слепоты, чтобы не замечать очевидную вещь: нацизм возрождается у них под носом", - сказал Полянский, добавив, что внуки борцов с фашизмом "помогают его возрождению, исходя из своих геополитических интересов".
"В память о ветеранах и во имя будущих поколений задача по денацификации Украины будет выполнена. Мы знаем, что делаем. Мы поступаем правильно и не потерпим возрождения нацизма прямо у нас на пороге", - подчеркнул первый зампостпреда.