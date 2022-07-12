https://ria.ru/20220712/dalay-lama-1801862981.html

Далай-лама: построить мир на Земле можно только с миром в душе

Далай-лама: построить мир на Земле можно только с миром в душе - РИА Новости, 12.07.2022

Далай-лама: построить мир на Земле можно только с миром в душе

Далай-лама XIV призвал верующих и неверующих для установления мира на Земле и достижения счастья развивать в себе любовь, сострадание, благие помыслы и... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:35

2022-07-12T09:35

2022-07-12T09:35

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV призвал верующих и неверующих для установления мира на Земле и достижения счастья развивать в себе любовь, сострадание, благие помыслы и совершать добродетельные поступки."Когда вы приходите на свет, мать растит вас с любовью. Если мы проживем эту жизнь с любовью и состраданием, мы будем счастливы. Окружающие нас люди, наши друзья и близкие, тоже будут счастливы. Любовь и сострадание действительно приносят нам умиротворение и счастье. Только с миром в душе мы сможем построить мир на Земле", - сказал Далай-лама, обращаясь к паломникам из разных стран в главном буддийском храме индийского города Дхарамсалы.Духовный лидер тибетского буддизма провел на минувшей неделе в Дхарамсале, где расположена его резиденция, учения по просьбе тантрических монастырей Гьюдмед и Гьюто. Помимо монахов, на них приехали буддисты из разных стран мира, в том числе более ста паломников из России.По словам Далай-ламы, учение Будды "базируется на логике". И "своих друзей, верующие они или неверующие", Далай-лама всегда призывает "взращивать в сердце любовь и сострадание - и так помогать людям и другим существам"."Я не призываю людей становиться буддистами или исповедовать какую-то религиозную традицию. Я призываю вас совершать добродетельные поступки и взращивать в себе благие помыслы. Независимо от того, верите ли вы в следующую жизнь или нет, – в этой жизни нужно взращивать благие помыслы и совершать добродетельные поступки", - уверен Далай-лама.Всемирно известному духовному лидеру исполнилось 6 июля 87 лет, и во время учений в Дхарамсале верующие подарили ему, в соответствии с буддийской традицией, молебен о долгой жизни. Поблагодарил всех, кто поздравил его с днем рождения, прибыв в Индию лично или направив ему письма, Далай-лама отметил, что намерен прожить "еще по меньшей мере 10-20 лет"."Я вижу, что некоторые из вас уже седые, некоторые лысеют. Мне уже 87 лет, но посмотрите на мою голову – я не облысел полностью, и у меня практически нет седых волос. Ради блага учения Будды, ради блага Тибета и всего мира я постараюсь пребывать здесь как можно дольше", - пояснил Далай-лама.

https://ria.ru/20220706/dalay-lama-1800596847.html

https://ria.ru/20211104/dalay-lama-1757704546.html

https://ria.ru/20210729/dalay-lama-1743334751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, индия, тибет, религия