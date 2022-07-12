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Правила использования Контента (далее – "Правила")

РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

Правила использования Контента (далее – "Правила")

Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты

2022-07-12T06:00

2022-07-12T06:00

2022-07-12T18:27

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1. Термины и определенияМедиагруппа – Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".Ресурсы – следующие сайты, доступные в информационно-коммуникационной сети Интернет по указанным ниже адресам, включая их мобильные версии, а также приложения для электронных устройств:Контент – размещенные на Ресурсах в любой форме информация, сведения, данные, включая, но не ограничиваясь: текстовые материалы, фотографические произведения, аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения (с текстом или без текста), произведения живописи, графики, дизайна, аудиоматериалы.Контент третьих лиц – Контент, обладателем информации и/или правообладателем которого является третье лицо.Контент Медиагруппы – Контент, обладателем информации и/или правообладателем которого является Медиагруппа, обозначенный на Ресурсе следующим образом: РИА Новости, РИА Рейтинг, Sputnik, радио Sputnik, радио "Спутник в Крыму", Украина.ру, ТОК, КОТ.Пользователь – любое лицо, посещающее Ресурс и/или использующее Контент, включая, но не ограничиваясь: информационные агентства, сетевые и периодические печатные издания, иные средства массовой информации, физические, юридические лица.Использование Контента – любое воспроизведение, распространение, передача в эфир, сообщение по кабелю, импорт, прокат, публичное исполнение, доведение до всеобщего сведения, перевод и другая переработка, а также иные способы использования Контента полностью или частично, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.Коммерческое использование Контента – использование Контента в целях, связанных с извлечением прибыли, включая, но не ограничиваясь: продажей как отдельно, так и в составе другого продукта, предоставления за плату доступа к Контенту или продукту его содержащему, а также использованием на сайтах, в приложениях для мультимедийных устройств, на которых осуществляется возмездное распространение рекламы и/или иных материалов.2. Пользователи обязуются соблюдать Правила либо отказаться от Использования Контента. Если Пользователь не согласен с Правилами, он должен незамедлительно прекратить Использование Контента и/или соответствующего Ресурса.3. Использование Контента3.1. По всем вопросам, связанным с Использованием Контента третьих лиц, Пользователю необходимо обращаться непосредственно к правообладателю такого Контента.3.2. Использование Контента Медиагруппы в личных, информационных, научных, учебных или культурных целях (свободное использование) допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.3.2.1. Для целей реализации Пользователем положений действующего законодательства, допускающего свободное использование Контента Медиагруппы, источник заимствования должен быть указан следующим образом:3.3. Пользователь вправе транслировать заголовки текстового Контента Медиагруппы со ссылками на полные тексты соответствующей единицы Контента Медиагруппы на Ресурсе посредством открытых RSS-лент, доступных на Ресурсе.3.4. Использование Контента Медиагруппы в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещено.3.5. Любое Коммерческое использование Контента Медиагруппы запрещено до получения соответствующего права от Медиагруппы.Для получения права использования Контента Медиагруппы необходимо: https://россиясегодня.рф/photo/ для визуальных материалов;https://россиясегодня.рф/russian-news-feeds/ для информационных сообщений, новостных лент; 4. Отношения Медиагруппы и Пользователя в отношении Использования Контента регулируются правом Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникающие в связи с использованием Контента, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы или Хамовническом районном суде города Москвы в порядке, предусмотренном материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации.5. Правила могут быть изменены Медиагруппой в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу https://ria.ru/docs/about/copyright.html Пользователь обязуется регулярно проверять Правила на предмет их изменения и/или дополнения.6. Правила составлены на русском языке и могут быть переведены на другие языки. В случае противоречия оригинального текста Правил на русском языке тексту на другом языке преимущественную силу будет иметь вариант текста на русском языке.7. Использование Контента с нарушением любого из положений настоящих Правил является нарушением прав Медиагруппы и/или третьих лиц и влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.8. По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы на Ресурсах обращайтесь sales@ria.ru

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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