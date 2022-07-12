https://ria.rucopyright
Правила использования Контента (далее – "Правила")
РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Правила использования Контента (далее – "Правила")
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
2022-07-12T06:00
2022-07-12T06:00
2022-07-12T18:27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru//i/ria_soc.png
1. Термины и определенияМедиагруппа – Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".Ресурсы – следующие сайты, доступные в информационно-коммуникационной сети Интернет по указанным ниже адресам, включая их мобильные версии, а также приложения для электронных устройств:Контент – размещенные на Ресурсах в любой форме информация, сведения, данные, включая, но не ограничиваясь: текстовые материалы, фотографические произведения, аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения (с текстом или без текста), произведения живописи, графики, дизайна, аудиоматериалы.Контент третьих лиц – Контент, обладателем информации и/или правообладателем которого является третье лицо.Контент Медиагруппы – Контент, обладателем информации и/или правообладателем которого является Медиагруппа, обозначенный на Ресурсе следующим образом: РИА Новости, РИА Рейтинг, Sputnik, радио Sputnik, радио "Спутник в Крыму", Украина.ру, ТОК, КОТ.Пользователь – любое лицо, посещающее Ресурс и/или использующее Контент, включая, но не ограничиваясь: информационные агентства, сетевые и периодические печатные издания, иные средства массовой информации, физические, юридические лица.Использование Контента – любое воспроизведение, распространение, передача в эфир, сообщение по кабелю, импорт, прокат, публичное исполнение, доведение до всеобщего сведения, перевод и другая переработка, а также иные способы использования Контента полностью или частично, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.Коммерческое использование Контента – использование Контента в целях, связанных с извлечением прибыли, включая, но не ограничиваясь: продажей как отдельно, так и в составе другого продукта, предоставления за плату доступа к Контенту или продукту его содержащему, а также использованием на сайтах, в приложениях для мультимедийных устройств, на которых осуществляется возмездное распространение рекламы и/или иных материалов.2. Пользователи обязуются соблюдать Правила либо отказаться от Использования Контента. Если Пользователь не согласен с Правилами, он должен незамедлительно прекратить Использование Контента и/или соответствующего Ресурса.3. Использование Контента3.1. По всем вопросам, связанным с Использованием Контента третьих лиц, Пользователю необходимо обращаться непосредственно к правообладателю такого Контента.3.2. Использование Контента Медиагруппы в личных, информационных, научных, учебных или культурных целях (свободное использование) допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.3.2.1. Для целей реализации Пользователем положений действующего законодательства, допускающего свободное использование Контента Медиагруппы, источник заимствования должен быть указан следующим образом:3.3. Пользователь вправе транслировать заголовки текстового Контента Медиагруппы со ссылками на полные тексты соответствующей единицы Контента Медиагруппы на Ресурсе посредством открытых RSS-лент, доступных на Ресурсе.3.4. Использование Контента Медиагруппы в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещено.3.5. Любое Коммерческое использование Контента Медиагруппы запрещено до получения соответствующего права от Медиагруппы.Для получения права использования Контента Медиагруппы необходимо: https://россиясегодня.рф/photo/ для визуальных материалов;https://россиясегодня.рф/russian-news-feeds/ для информационных сообщений, новостных лент; 4. Отношения Медиагруппы и Пользователя в отношении Использования Контента регулируются правом Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникающие в связи с использованием Контента, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы или Хамовническом районном суде города Москвы в порядке, предусмотренном материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации.5. Правила могут быть изменены Медиагруппой в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу https://ria.ru/docs/about/copyright.html Пользователь обязуется регулярно проверять Правила на предмет их изменения и/или дополнения.6. Правила составлены на русском языке и могут быть переведены на другие языки. В случае противоречия оригинального текста Правил на русском языке тексту на другом языке преимущественную силу будет иметь вариант текста на русском языке.7. Использование Контента с нарушением любого из положений настоящих Правил является нарушением прав Медиагруппы и/или третьих лиц и влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.8. По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы на Ресурсах обращайтесь sales@ria.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, последние новости
Медиагруппа – Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".
Ресурсы – следующие сайты, доступные в информационно-коммуникационной сети Интернет по указанным ниже адресам, включая их мобильные версии, а также приложения для электронных устройств:
Наименование СМИ
Доменное имя Ресурса
Нейминг для цитирования
Сетевое издание РИА Новости
RIA.RU
РИА Новости
Сетевое издание РИА Новости
rsport.ria.ru
РИА Новости Спорт
Сетевое издание РИА Новости
realty.ria.ru
РИА Новости Недвижимость
Сетевое издание РИА Новости
crimea.ria.ru
РИА Новости Крым
Сетевое издание РИА Новости
sn.ria.ru/sn
Социальный навигатор
Сетевое издание РИА Новости
crimea.ria.ru/radio
Радио "Спутник в Крыму"
Сетевое издание РИА Новости
radiosputnik.ria.ru
Радио Sputnik
Сетевое издание SPUTNIK
sputniknews.com
Sputnik
Сетевое издание Интернет-проект ИноСМИ.RU
inosmi.ru
Информационный ресурс ИноСМИ или ИноСМИ
Сетевое издание ТОК
tok.media
Информационный ресурс ТОК или ТОК
Сетевое издание Украина.ру
ukraina.ru
Информационно-аналитический ресурс Украина.ру или Украина.ру
Информационное агентство Baltnews
lt.baltnews.com, lv.baltnews.com, ee.baltnews.com
Информационный ресурс Baltnews или Baltnews
----
riarating.ru
Рейтинговое агентство РИА Рейтинг или РИА Рейтинг
----
arctic.ru
Информационный ресурс the Arctic или the Arctic
----
pressmia.ru
Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня"
----
stenincontest.ru
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
----
nuremberg.media
Проект "Нюрнберг. Начало мира"
Сетевое издание КОТ
tok.media
КОТ
Контент – размещенные на Ресурсах в любой форме информация, сведения, данные, включая, но не ограничиваясь: текстовые материалы, фотографические произведения, аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения (с текстом или без текста), произведения живописи, графики, дизайна, аудиоматериалы.
Контент третьих лиц – Контент, обладателем информации и/или правообладателем которого является третье лицо.
Контент Медиагруппы – Контент, обладателем информации и/или правообладателем которого является Медиагруппа, обозначенный на Ресурсе следующим образом: РИА Новости, РИА Рейтинг, Sputnik, радио Sputnik, радио "Спутник в Крыму", Украина.ру, ТОК, КОТ.
Пользователь – любое лицо, посещающее Ресурс и/или использующее Контент, включая, но не ограничиваясь: информационные агентства, сетевые и периодические печатные издания, иные средства массовой информации, физические, юридические лица.
Использование Контента – любое воспроизведение, распространение, передача в эфир, сообщение по кабелю, импорт, прокат, публичное исполнение, доведение до всеобщего сведения, перевод и другая переработка, а также иные способы использования Контента полностью или частично, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.
Коммерческое использование Контента – использование Контента в целях, связанных с извлечением прибыли, включая, но не ограничиваясь: продажей как отдельно, так и в составе другого продукта, предоставления за плату доступа к Контенту или продукту его содержащему, а также использованием на сайтах, в приложениях для мультимедийных устройств, на которых осуществляется возмездное распространение рекламы и/или иных материалов.
2. Пользователи обязуются соблюдать Правила либо отказаться от Использования Контента. Если Пользователь не согласен с Правилами, он должен незамедлительно прекратить Использование Контента и/или соответствующего Ресурса.
3. Использование Контента
3.1. По всем вопросам, связанным с Использованием Контента третьих лиц, Пользователю необходимо обращаться непосредственно к правообладателю такого Контента.
3.2. Использование Контента Медиагруппы в личных, информационных, научных, учебных или культурных целях (свободное использование) допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.2.1. Для целей реализации Пользователем положений действующего законодательства, допускающего свободное использование Контента Медиагруппы, источник заимствования должен быть указан следующим образом:
—При Использовании в печатной форме: Нейминг для цитирования.
—При Использовании в сети Интернет: Нейминг для цитирования и прямую открытую для поисковых систем гиперссылку непосредственно на адрес страницы Ресурса, на которой размещен соответствующий Контент Медиагруппы. Гиперссылка должна располагаться в начале материала Пользователя.
—При Использовании в радио- и телепрограммах, аудиовизуальных произведениях – в виде устного упоминания Нейминга для цитирования.
3.3.
Пользователь вправе транслировать заголовки текстового Контента Медиагруппы со ссылками на полные тексты соответствующей единицы Контента Медиагруппы на Ресурсе посредством открытых RSS-лент
, доступных на Ресурсе.
3.4. Использование Контента Медиагруппы в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещено.
3.5. Любое Коммерческое использование Контента Медиагруппы запрещено до получения соответствующего права от Медиагруппы.
Для получения права использования Контента Медиагруппы необходимо:
—заполнить форму обратной связи на странице:
—заполнить форму обратной связи на странице:
https://россиясегодня.рф/russian-news-feeds/ для информационных сообщений, новостных лент
;
—написать письмо на адрес office@ria.ru для иного Контента.
4. Отношения Медиагруппы и Пользователя в отношении Использования Контента регулируются правом Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникающие в связи с использованием Контента, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы или Хамовническом районном суде города Москвы в порядке, предусмотренном материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации.
5.
Правила могут быть изменены Медиагруппой в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу https://ria.ru/docs/about/copyright.html
Пользователь обязуется регулярно проверять Правила на предмет их изменения и/или дополнения.
6. Правила составлены на русском языке и могут быть переведены на другие языки. В случае противоречия оригинального текста Правил на русском языке тексту на другом языке преимущественную силу будет иметь вариант текста на русском языке.
7. Использование Контента с нарушением любого из положений настоящих Правил является нарушением прав Медиагруппы и/или третьих лиц и влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
8.
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы на Ресурсах обращайтесь sales@ria.ru