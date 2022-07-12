https://ria.ru/20220712/britaniya-1801993698.html
Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера
Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера - РИА Новости, 12.07.2022
Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера
Глава МВД Британии Прити Пател решила не выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера страны. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:18
2022-07-12T16:18
2022-07-12T16:18
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МВД Британии Прити Пател решила не выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера страны."Я благодарна за поддержку, которую коллеги и члены партии оказали мне в последние дни, предложив мне принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Я не буду выдвигаться на голосование членов парламента", - приводит телеканал Sky News заявление Пател. По ее словам, ее внимание будет, как и прежде, сконцентрировано на "увеличении числа полицейских на улицах, поддержке наших прекрасных служб безопасности для спокойствия нашей страны и контроле наших границ". Ранее СМИ сообщали, что Пател обдумывает выдвижение и обсуждает это с рядом членов партии.Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих начнется и завершится 12 июля.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, мвд великобритании
Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера
Глава МВД Британии Пател решила не выдвигаться на пост лидера консерваторов и премьера
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Глава МВД Британии Прити Пател решила
не выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера страны.
"Я благодарна за поддержку, которую коллеги и члены партии оказали мне в последние дни, предложив мне принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Я не буду выдвигаться на голосование членов парламента", - приводит телеканал Sky News заявление Пател. По ее словам, ее внимание будет, как и прежде, сконцентрировано на "увеличении числа полицейских на улицах, поддержке наших прекрасных служб безопасности для спокойствия нашей страны и контроле наших границ". Ранее СМИ сообщали, что Пател обдумывает выдвижение и обсуждает это с рядом членов партии.
Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих начнется и завершится 12 июля.
Борис Джонсон
, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании
. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.