https://ria.ru/20220712/britaniya-1801993698.html

Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера

Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера - РИА Новости, 12.07.2022

Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера

Глава МВД Британии Прити Пател решила не выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера страны. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:18

2022-07-12T16:18

2022-07-12T16:18

в мире

великобритания

мвд великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564169221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79ff079ee95fcf198df2e906fdc265bf.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МВД Британии Прити Пател решила не выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера страны."Я благодарна за поддержку, которую коллеги и члены партии оказали мне в последние дни, предложив мне принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Я не буду выдвигаться на голосование членов парламента", - приводит телеканал Sky News заявление Пател. По ее словам, ее внимание будет, как и прежде, сконцентрировано на "увеличении числа полицейских на улицах, поддержке наших прекрасных служб безопасности для спокойствия нашей страны и контроле наших границ". Ранее СМИ сообщали, что Пател обдумывает выдвижение и обсуждает это с рядом членов партии.Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих начнется и завершится 12 июля.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801556665.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, мвд великобритании