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Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей
Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей - РИА Новости, 12.07.2022
Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей
Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам российских энергоносителей, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:42
2022-07-12T17:42
2022-07-12T17:42
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам российских энергоносителей, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий."Переговоры между российскими и бразильскими министерствами энергетики, между компаниями, которые занимаются поставками энергоносителей, идут, не буду предвосхищать их завершение. Эти переговоры идут активно. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть их положительный результат", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".Он также подчеркнул, что не стоит предвосхищать результаты переговоров в условиях нестабильности мировой экономики.
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экономика, цены на нефть
Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей
Посол России Лабецкий: Москва и Бразилиа ведут переговоры по поставкам энергоносителей