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Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей - РИА Новости, 12.07.2022
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Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей
Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей - РИА Новости, 12.07.2022
Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей
Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам российских энергоносителей, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:42
2022-07-12T17:42
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам российских энергоносителей, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий."Переговоры между российскими и бразильскими министерствами энергетики, между компаниями, которые занимаются поставками энергоносителей, идут, не буду предвосхищать их завершение. Эти переговоры идут активно. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть их положительный результат", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".Он также подчеркнул, что не стоит предвосхищать результаты переговоров в условиях нестабильности мировой экономики.
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экономика, цены на нефть
17:42 12.07.2022
 
Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей

Посол России Лабецкий: Москва и Бразилиа ведут переговоры по поставкам энергоносителей

© Flickr / josuebraunФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Flickr / josuebraun
Флаг Бразилии . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам российских энергоносителей, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
"Переговоры между российскими и бразильскими министерствами энергетики, между компаниями, которые занимаются поставками энергоносителей, идут, не буду предвосхищать их завершение. Эти переговоры идут активно. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть их положительный результат", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".
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Он также подчеркнул, что не стоит предвосхищать результаты переговоров в условиях нестабильности мировой экономики.
"Нужно прекрасно понимать, что в нынешних условиях, когда на международных рынках энергоносителей существует неустойчивая ситуация говорить об объемах, о ценах, о сроках поставки надо, наверное, только после того, как будут подписаны документы", - сказал дипломат.
 
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