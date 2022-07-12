https://ria.ru/20220712/biryusa-1801876701.html

Молодежь из ЛНР участвует в ТИМ "Бирюса" под Красноярском

Молодежь из ЛНР участвует в ТИМ "Бирюса" под Красноярском - РИА Новости, 12.07.2022

Молодежь из ЛНР участвует в ТИМ "Бирюса" под Красноярском

Более 600 участников из различных регионов России и молодые люди из Луганской Народной Республики приехали на первую смену всероссийского молодежного... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:48

2022-07-12T10:48

2022-07-12T10:48

красноярский край

луганская народная республика

общество

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КРАСНОЯРСК, 12 июл - РИА Новости. Более 600 участников из различных регионов России и молодые люди из Луганской Народной Республики приехали на первую смену всероссийского молодежного образовательного форума "Территория инициативной молодежи (ТИМ) "Бирюса", который открылся под Красноярском, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, работу форума открыл губернатор Александ Усс."В палаточном лагере на берегу Красноярского водохранилища собрались более 600 талантливых и инициативных ребят – участников первой смены "Карьера и занятость". В течение семи дней у участников смены... из 58 регионов нашей страны, а также из Луганской Народной Республики, заинтересованных в развитии собственных предпринимательских навыков, будет возможность не просто послушать авторитетных экспертов и обсудить с ними перспективы профессионального роста, ключевых компетенций времени, но и обрести единомышленников, деловых партнеров, а также стать участниками конкурса проектов Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в сообщении.В приветственном слове губернатор отметил, что Красноярский край все увереннее заявляет о себе не только как драйвер индустриального развития России, но и как крупный научный, образовательный, культурный центр. Современные возможности экономики, креативных индустрий, растущая инфраструктура требуют новых знаний и компетенций, и за годы проведения форум "Бирюса" зарекомендовал себя как стартовая площадка реализации самых востребованных идей и лучших замыслов молодых.Глава региона ознакомился с экспозицией выставки, представленной в рамках форума, а затем в неформальной обстановке пообщался с "бирюсинцами". Они обсудили перспективы развития экономики региона и реализации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", вопросы профильного трудоустройства и поддержки молодых специалистов, в том числе и на селе, и многие другие.Помимо смены "Карьера и занятость" в этом году на форуме пройдут еще три смены. Участниками форума станут порядка 2,4 тысячи молодых людей из регионов РФ.

https://ria.ru/20220711/festival-1801764349.html

красноярский край

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, луганская народная республика, общество