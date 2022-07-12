https://ria.ru/20220712/belorussiya-1802056533.html

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил - РИА Новости, 12.07.2022

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:43

2022-07-12T18:43

2022-07-12T18:55

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны, сообщила пресс-служба главы государства."Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220712/zapad-1801894151.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко