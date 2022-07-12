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Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил - РИА Новости, 12.07.2022
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Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил
Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил - РИА Новости, 12.07.2022
Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:43
2022-07-12T18:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны, сообщила пресс-служба главы государства."Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
18:43 12.07.2022 (обновлено: 18:55 12.07.2022)
 
Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба ВС Белоруссии Шкиренко

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны, сообщила пресс-служба главы государства.
"Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 11:55
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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