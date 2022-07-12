https://ria.ru/20220712/belorussiya-1801855512.html

Белоруссия проводит командно-штабное учение на юге страны

Белоруссия проводит командно-штабное учение на юге страны - РИА Новости, 12.07.2022

Белоруссия проводит командно-штабное учение на юге страны

Белоруссия проводит командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района Гомельской области на юге республики, сообщило во вторник... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:54

2022-07-12T08:54

2022-07-12T08:54

в мире

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белоруссия проводит командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района Гомельской области на юге республики, сообщило во вторник министерство обороны страны."С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что цель учения - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны."В ходе учения отработаются … охрана и оборона объекта территориальной обороны и несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220711/shos-1801795537.html

https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

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