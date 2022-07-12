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Минфин допустил бартер во внешней торговле российских компаний - РИА Новости, 12.07.2022
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Минфин допустил бартер во внешней торговле российских компаний
Минфин допустил бартер во внешней торговле российских компаний - РИА Новости, 12.07.2022
Минфин допустил бартер во внешней торговле российских компаний
Минфин планирует максимально переводить внешние расчеты на рубли, однако не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:16
2022-07-12T01:16
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минфин планирует максимально переводить внешние расчеты на рубли, однако не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при условии учета операций в национальной валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Силуанов подчеркнул, что Минфин видит риски от скопления активов в валюте недружественных стран в результате большого объема экспорта и принимает меры для того, чтобы их минимизировать."Прежде всего планируем максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту, и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен", - заключил министр.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
01:16 12.07.2022
 
Минфин допустил бартер во внешней торговле российских компаний

Глава Минфина Силуанов допустил бартер во внешней торговле российских компаний

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минфин планирует максимально переводить внешние расчеты на рубли, однако не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при условии учета операций в национальной валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
Силуанов подчеркнул, что Минфин видит риски от скопления активов в валюте недружественных стран в результате большого объема экспорта и принимает меры для того, чтобы их минимизировать.
"Прежде всего планируем максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту, и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен", - заключил министр.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 17:56
Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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