https://ria.ru/20220712/barter-1801841304.html

Минфин допустил бартер во внешней торговле российских компаний

Минфин допустил бартер во внешней торговле российских компаний - РИА Новости, 12.07.2022

Минфин допустил бартер во внешней торговле российских компаний

Минфин планирует максимально переводить внешние расчеты на рубли, однако не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:16

2022-07-12T01:16

2022-07-12T01:16

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минфин планирует максимально переводить внешние расчеты на рубли, однако не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при условии учета операций в национальной валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Силуанов подчеркнул, что Минфин видит риски от скопления активов в валюте недружественных стран в результате большого объема экспорта и принимает меры для того, чтобы их минимизировать."Прежде всего планируем максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту, и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен", - заключил министр.

https://ria.ru/20220331/oplata-1781142534.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, министерство финансов рф (минфин россии)