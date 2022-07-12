https://ria.ru/20220712/baku-1801838760.html

В центре Баку прогремел взрыв

В центре Баку прогремел взрыв - РИА Новости, 12.07.2022

В центре Баку прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Сабаильском районе Баку, никто не пострадал, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T00:28

2022-07-12T00:28

2022-07-12T00:29

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азербайджан

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БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в Сабаильском районе Баку, никто не пострадал, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.Министерство внутренних дел МВД страны выступило с заявлением, что выясняются причины инцидента."Сотрудники полиции эвакуировали граждан (взрыв произошел в одном из самых оживленных улиц столицы Азербайджана) в безопасное место. В настоящее время выясняются причины происшествия", - говорится в сообщении МВД.Местное информационное агентство АПА сообщает, что территория, где произошел взрыв оцеплена полицией.

https://ria.ru/20220706/tengiz-1800620261.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, азербайджан