https://ria.ru/20220712/baku-1801838760.html
В центре Баку прогремел взрыв
В центре Баку прогремел взрыв - РИА Новости, 12.07.2022
В центре Баку прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сабаильском районе Баку, никто не пострадал, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T00:28
2022-07-12T00:28
2022-07-12T00:29
в мире
азербайджан
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БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в Сабаильском районе Баку, никто не пострадал, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.Министерство внутренних дел МВД страны выступило с заявлением, что выясняются причины инцидента."Сотрудники полиции эвакуировали граждан (взрыв произошел в одном из самых оживленных улиц столицы Азербайджана) в безопасное место. В настоящее время выясняются причины происшествия", - говорится в сообщении МВД.Местное информационное агентство АПА сообщает, что территория, где произошел взрыв оцеплена полицией.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан
00:28 12.07.2022 (обновлено: 00:29 12.07.2022)
В центре Баку прогремел взрыв
В Сабаильском районе Баку прогремел взрыв, никто не пострадал
БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в Сабаильском районе Баку, никто не пострадал, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
"На горячую линию МЧС поступила информация о взрыве в люке на улице Тагиева в Сабаильском районе города Баку. В связи с этим по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. По предварительной информации, в одном из коммуникационных колодцев произошел взрыв с последующим пожаром в подземной коммуникационной шахте. Пожар потушен. Причина инцидента расследуется соответствующими органами", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство внутренних дел МВД страны выступило с заявлением, что выясняются причины инцидента.
"Сотрудники полиции эвакуировали граждан (взрыв произошел в одном из самых оживленных улиц столицы Азербайджана
) в безопасное место. В настоящее время выясняются причины происшествия", - говорится в сообщении МВД.
Местное информационное агентство АПА сообщает, что территория, где произошел взрыв оцеплена полицией.