https://ria.ru/20220712/artemovsk-1801905864.html
Российские силы уничтожили 180 украинских военных в районе Артемовска
Российские силы уничтожили 180 украинских военных в районе Артемовска - РИА Новости, 12.07.2022
Российские силы уничтожили 180 украинских военных в районе Артемовска
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила под Артемовском в ДНР 180 военных Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:35
2022-07-12T12:35
2022-07-12T12:40
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила под Артемовском в ДНР 180 военных Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ", - рассказали в ведомстве.Кроме того, добавили в Минобороны, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
12:35 12.07.2022 (обновлено: 12:40 12.07.2022)
Российские силы уничтожили 180 украинских военных в районе Артемовска
Минобороны: российские силы уничтожили 180 украинских военных в районе Артемовска