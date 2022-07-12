https://ria.ru/20220712/artemovsk-1801905864.html

Российские силы уничтожили 180 украинских военных в районе Артемовска

Российские силы уничтожили 180 украинских военных в районе Артемовска - РИА Новости, 12.07.2022

Российские силы уничтожили 180 украинских военных в районе Артемовска

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила под Артемовском в ДНР 180 военных Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:35

2022-07-12T12:35

2022-07-12T12:40

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила под Артемовском в ДНР 180 военных Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ", - рассказали в ведомстве.Кроме того, добавили в Минобороны, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина