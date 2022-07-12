https://ria.ru/20220712/armiya-1801789762.html

"Украинский урок". Американской армии указали на главный просчет

"Украинский урок". Американской армии указали на главный просчет - РИА Новости, 12.07.2022

"Украинский урок". Американской армии указали на главный просчет

Помощь Киеву со стороны США и союзников буксует. Аналитики указывают на существенные недостатки всей американской военной системы, которая уязвима перед... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:00

2022-07-12T08:00

2022-07-12T08:00

технологии

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

нато

вашингтон (штат)

ирак

украина

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Андреев. Помощь Киеву со стороны США и союзников буксует. Аналитики указывают на существенные недостатки всей американской военной системы, которая уязвима перед затяжными масштабными конфликтами. О проблемах "первой армии мира" — в материале РИА Новости."Настоящий вызов"На днях в Вашингтоне анонсировали очередной пакет военной помощи Украине — на 400 миллионов долларов. Прежде всего это РСЗО HIMARS и снаряды повышенной точности к 155-миллиметровым гаубицам. Звучит внушительно, однако неназванный представитель Пентагона пояснил американским СМИ: отправят всего четыре зенитные установки "в дополнение к восьми имеющимся" и тысячу боеприпасов.Когда это прибудет на фронт — неизвестно. Еще предыдущие поставки не пришли, ждут в августе. В офисе президента Владимира Зеленского все чаще повторяют, что нужно "быстрее и больше".От растущих украинских аппетитов в Белом доме не в восторге. Там уже несколько недель обсуждают, что будет через месяц или два. "Настоящим вызовом для всех нас станет поддержание нынешнего уровня помощи в течение длительного времени", — признался заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.По данным собеседников Financial Times в оборонной сфере, производители привыкли к гораздо меньшим поставкам. Причем речь вовсе не о "высокотехнологичных новинках", а о самом простом — снарядах."Украина послужила уроком: победу в войне до сих пор часто одерживают с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и оккупации", — сообщил газете бывший директор НАТО по вопросам планирования Джейми Ши.Казалось бы, проблема решаемая: достаточно нарастить мощности, нанять еще больше рабочих, докупить сырье. Благо деньги есть — Вашингтон увеличил оборонные расходы на 37 миллиардов долларов. И это не считая средств, выделяемых на закупки для Украины.Но, указывают аналитики, не так все просто.Старый новый подходВ Пентагоне доминирует концепция "быстрой войны". Термин пришел из докладов о кампаниях в Гренаде в 1983-м ("Вспышка ярости") и Ираке в 1991-м ("Буря в пустыне"). Смысл ясен: деморализовать противника стремительным ударом, захватив стратегически важные точки.Ключевую роль играет авиация, а также высокоточные ракеты. Ту же "Бурю" американцы начали с массированных ударов. Сначала били по аэродромам и системам ПВО, чтобы завоевать господство в воздухе. Затем — по складам и командным пунктам. Наземная операция же стартовала через несколько недель и продлилась всего четыре дня.Аналогично действовали и 12 лет спустя, в кампании "Иракская свобода". Контроль над страной установили за 21 день. Решающими стали сражения под Басрой и захват багдадского аэропорта.Хотя в дальнейшем война в Ираке затянулась, Пентагон окончательно вооружился принципом "стремительного удара". Например, обновленная в 2018-м концепция национальной обороны подразумевает создание "более смертоносных объединенных сил" для действий в связке с союзниками. Куда важнее не количество чего-либо — оружия, солдат и так далее, а слаженность между подразделениями.Документ послужил фундаментом для бюджета на 2019-2023 годы с упором на дорогое вооружение, оптимизацию персонала и "расширение в киберпространстве". Все для "маленькой победоносной войны".Но на Украине иная картина. "Первый вывод, который мы делаем: современные крупные операции необязательно должны быть скоротечными. <…> Идет борьба на истощение, причем преимущественно на суше", — поясняет американский полковник в отставке Дэвид Джонсон.По его словам, происходит откат к конфликтам старого типа, когда обе стороны пускают в ход огромные ресурсы, прежде всего относительно недорогие. Украинская армия, например, использует преимущественно технику советских времен. В этом случае нужно в короткие сроки поставить на фронт максимум оружия и войск."В такой ситуации также необходимо воссоздавать подразделения и быстро возмещать огромные потери, — продолжает Джонсон. — Это, на мой взгляд, ахиллесова пята Вооруженных сил США".Кроме того, он призывает полностью пересмотреть логистику, в том числе медицинскую. Сейчас система эвакуации раненых во многом завязана на вертолеты. В условиях столь интенсивных боев это невозможно."Разучились воевать"Сомневаются аналитики и в промышленности. Даже короткая кампания — серьезное испытание для всего ВПК. Так, для помощи Тель-Авиву в арабо-израильской войне 1973-го Вашингтон значительно опустошил запасы. Дошло до того, что несколько авианосцев, несущих боевое дежурство, лишились истребителей "Фантом". И это за 19 дней конфликта."Как быстро Соединенные Штаты смогут воспроизводить высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты и ракеты ПВО? А как насчет способности американской промышленности перейти на производство танков и других систем вооружения? Во время Второй мировой Westinghouse переоборудовала фабрики с бытовой техники на военную. Поступят ли Samsung и LG так же сегодня?" — задается вопросом американский историк Конрад Крейн.Того, что есть, может не хватить. Те же самолеты F-35 выпускают поштучно. А в масштабном конфликте потери неизбежны. В 2018-м комитет по национальной обороне американского парламента пришел к выводу, что США в войне с крупной державой "либо проиграют, либо победят, заплатив за это высокую цену". Потому что военный комплекс заточен на короткие кампании."Даже в Ираке мы столкнулись с нехваткой боеприпасов. Пришлось брать оперативную паузу перед штурмом Багдада. <…> Мы разучились воевать в большой войне и не готовимся к этому, наша армия деградировала", — подчеркивает аналитик Скотт Риттер.В отличие от соперников — Китая и России. Москва, уточняет эксперт, вернулась к формированию соединений "по образцу холодной войны" — для крупного наступления и прорыва хорошо укрепленных позиций противника. Пентагон считал такой подход устаревшим, однако события на Украине заставили пересмотреть эту точку зрения.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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технологии, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, нато, вашингтон (штат), ирак, украина