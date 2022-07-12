Рейтинг@Mail.ru
"Украинский урок". Американской армии указали на главный просчет - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/armiya-1801789762.html
"Украинский урок". Американской армии указали на главный просчет
"Украинский урок". Американской армии указали на главный просчет - РИА Новости, 12.07.2022
"Украинский урок". Американской армии указали на главный просчет
Помощь Киеву со стороны США и союзников буксует. Аналитики указывают на существенные недостатки всей американской военной системы, которая уязвима перед... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:00
2022-07-12T08:00
технологии
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
нато
вашингтон (штат)
ирак
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149636/03/1496360392_0:0:4580:2577_1920x0_80_0_0_d7d975631d8430f46d772a1e98c80eb5.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Андреев. Помощь Киеву со стороны США и союзников буксует. Аналитики указывают на существенные недостатки всей американской военной системы, которая уязвима перед затяжными масштабными конфликтами. О проблемах "первой армии мира" — в материале РИА Новости."Настоящий вызов"На днях в Вашингтоне анонсировали очередной пакет военной помощи Украине — на 400 миллионов долларов. Прежде всего это РСЗО HIMARS и снаряды повышенной точности к 155-миллиметровым гаубицам. Звучит внушительно, однако неназванный представитель Пентагона пояснил американским СМИ: отправят всего четыре зенитные установки "в дополнение к восьми имеющимся" и тысячу боеприпасов.Когда это прибудет на фронт — неизвестно. Еще предыдущие поставки не пришли, ждут в августе. В офисе президента Владимира Зеленского все чаще повторяют, что нужно "быстрее и больше".От растущих украинских аппетитов в Белом доме не в восторге. Там уже несколько недель обсуждают, что будет через месяц или два. "Настоящим вызовом для всех нас станет поддержание нынешнего уровня помощи в течение длительного времени", — признался заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.По данным собеседников Financial Times в оборонной сфере, производители привыкли к гораздо меньшим поставкам. Причем речь вовсе не о "высокотехнологичных новинках", а о самом простом — снарядах."Украина послужила уроком: победу в войне до сих пор часто одерживают с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и оккупации", — сообщил газете бывший директор НАТО по вопросам планирования Джейми Ши.Казалось бы, проблема решаемая: достаточно нарастить мощности, нанять еще больше рабочих, докупить сырье. Благо деньги есть — Вашингтон увеличил оборонные расходы на 37 миллиардов долларов. И это не считая средств, выделяемых на закупки для Украины.Но, указывают аналитики, не так все просто.Старый новый подходВ Пентагоне доминирует концепция "быстрой войны". Термин пришел из докладов о кампаниях в Гренаде в 1983-м ("Вспышка ярости") и Ираке в 1991-м ("Буря в пустыне"). Смысл ясен: деморализовать противника стремительным ударом, захватив стратегически важные точки.Ключевую роль играет авиация, а также высокоточные ракеты. Ту же "Бурю" американцы начали с массированных ударов. Сначала били по аэродромам и системам ПВО, чтобы завоевать господство в воздухе. Затем — по складам и командным пунктам. Наземная операция же стартовала через несколько недель и продлилась всего четыре дня.Аналогично действовали и 12 лет спустя, в кампании "Иракская свобода". Контроль над страной установили за 21 день. Решающими стали сражения под Басрой и захват багдадского аэропорта.Хотя в дальнейшем война в Ираке затянулась, Пентагон окончательно вооружился принципом "стремительного удара". Например, обновленная в 2018-м концепция национальной обороны подразумевает создание "более смертоносных объединенных сил" для действий в связке с союзниками. Куда важнее не количество чего-либо — оружия, солдат и так далее, а слаженность между подразделениями.Документ послужил фундаментом для бюджета на 2019-2023 годы с упором на дорогое вооружение, оптимизацию персонала и "расширение в киберпространстве". Все для "маленькой победоносной войны".Но на Украине иная картина. "Первый вывод, который мы делаем: современные крупные операции необязательно должны быть скоротечными. &lt;…&gt; Идет борьба на истощение, причем преимущественно на суше", — поясняет американский полковник в отставке Дэвид Джонсон.По его словам, происходит откат к конфликтам старого типа, когда обе стороны пускают в ход огромные ресурсы, прежде всего относительно недорогие. Украинская армия, например, использует преимущественно технику советских времен. В этом случае нужно в короткие сроки поставить на фронт максимум оружия и войск."В такой ситуации также необходимо воссоздавать подразделения и быстро возмещать огромные потери, — продолжает Джонсон. — Это, на мой взгляд, ахиллесова пята Вооруженных сил США".Кроме того, он призывает полностью пересмотреть логистику, в том числе медицинскую. Сейчас система эвакуации раненых во многом завязана на вертолеты. В условиях столь интенсивных боев это невозможно."Разучились воевать"Сомневаются аналитики и в промышленности. Даже короткая кампания — серьезное испытание для всего ВПК. Так, для помощи Тель-Авиву в арабо-израильской войне 1973-го Вашингтон значительно опустошил запасы. Дошло до того, что несколько авианосцев, несущих боевое дежурство, лишились истребителей "Фантом". И это за 19 дней конфликта."Как быстро Соединенные Штаты смогут воспроизводить высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты и ракеты ПВО? А как насчет способности американской промышленности перейти на производство танков и других систем вооружения? Во время Второй мировой Westinghouse переоборудовала фабрики с бытовой техники на военную. Поступят ли Samsung и LG так же сегодня?" — задается вопросом американский историк Конрад Крейн.Того, что есть, может не хватить. Те же самолеты F-35 выпускают поштучно. А в масштабном конфликте потери неизбежны. В 2018-м комитет по национальной обороне американского парламента пришел к выводу, что США в войне с крупной державой "либо проиграют, либо победят, заплатив за это высокую цену". Потому что военный комплекс заточен на короткие кампании."Даже в Ираке мы столкнулись с нехваткой боеприпасов. Пришлось брать оперативную паузу перед штурмом Багдада. &lt;…&gt; Мы разучились воевать в большой войне и не готовимся к этому, наша армия деградировала", — подчеркивает аналитик Скотт Риттер.В отличие от соперников — Китая и России. Москва, уточняет эксперт, вернулась к формированию соединений "по образцу холодной войны" — для крупного наступления и прорыва хорошо укрепленных позиций противника. Пентагон считал такой подход устаревшим, однако события на Украине заставили пересмотреть эту точку зрения.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
вашингтон (штат)
ирак
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149636/03/1496360392_742:0:4178:2577_1920x0_80_0_0_ed69fcd623820bc414b323e7d48bed20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, нато, вашингтон (штат), ирак, украина
08:00 12.07.2022
 

"Украинский урок". Американской армии указали на главный просчет

© Фото : U.S. Department of Defense Search / Donald HudsonАмериканские солдаты тянут военно-транспортный самолет C-130H Hercules во время соревнований
Американские солдаты тянут военно-транспортный самолет C-130H Hercules во время соревнований - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : U.S. Department of Defense Search / Donald Hudson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Андреев. Помощь Киеву со стороны США и союзников буксует. Аналитики указывают на существенные недостатки всей американской военной системы, которая уязвима перед затяжными масштабными конфликтами. О проблемах "первой армии мира" — в материале РИА Новости.

"Настоящий вызов"

На днях в Вашингтоне анонсировали очередной пакет военной помощи Украине — на 400 миллионов долларов. Прежде всего это РСЗО HIMARS и снаряды повышенной точности к 155-миллиметровым гаубицам. Звучит внушительно, однако неназванный представитель Пентагона пояснил американским СМИ: отправят всего четыре зенитные установки "в дополнение к восьми имеющимся" и тысячу боеприпасов.
Когда это прибудет на фронт — неизвестно. Еще предыдущие поставки не пришли, ждут в августе. В офисе президента Владимира Зеленского все чаще повторяют, что нужно "быстрее и больше".
От растущих украинских аппетитов в Белом доме не в восторге. Там уже несколько недель обсуждают, что будет через месяц или два. "Настоящим вызовом для всех нас станет поддержание нынешнего уровня помощи в течение длительного времени", — признался заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
По данным собеседников Financial Times в оборонной сфере, производители привыкли к гораздо меньшим поставкам. Причем речь вовсе не о "высокотехнологичных новинках", а о самом простом — снарядах.
"Украина послужила уроком: победу в войне до сих пор часто одерживают с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и оккупации", — сообщил газете бывший директор НАТО по вопросам планирования Джейми Ши.
Казалось бы, проблема решаемая: достаточно нарастить мощности, нанять еще больше рабочих, докупить сырье. Благо деньги есть — Вашингтон увеличил оборонные расходы на 37 миллиардов долларов. И это не считая средств, выделяемых на закупки для Украины.
Но, указывают аналитики, не так все просто.

Старый новый подход

В Пентагоне доминирует концепция "быстрой войны". Термин пришел из докладов о кампаниях в Гренаде в 1983-м ("Вспышка ярости") и Ираке в 1991-м ("Буря в пустыне"). Смысл ясен: деморализовать противника стремительным ударом, захватив стратегически важные точки.
Ключевую роль играет авиация, а также высокоточные ракеты. Ту же "Бурю" американцы начали с массированных ударов. Сначала били по аэродромам и системам ПВО, чтобы завоевать господство в воздухе. Затем — по складам и командным пунктам. Наземная операция же стартовала через несколько недель и продлилась всего четыре дня.
Аналогично действовали и 12 лет спустя, в кампании "Иракская свобода". Контроль над страной установили за 21 день. Решающими стали сражения под Басрой и захват багдадского аэропорта.
© Фото : Lance Corporal Kevin C. Quihuis Jr. (USMC) / Defense Visual Information CenterМорские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года
Морские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Lance Corporal Kevin C. Quihuis Jr. (USMC) / Defense Visual Information Center
Морские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года
Хотя в дальнейшем война в Ираке затянулась, Пентагон окончательно вооружился принципом "стремительного удара". Например, обновленная в 2018-м концепция национальной обороны подразумевает создание "более смертоносных объединенных сил" для действий в связке с союзниками. Куда важнее не количество чего-либо — оружия, солдат и так далее, а слаженность между подразделениями.
Документ послужил фундаментом для бюджета на 2019-2023 годы с упором на дорогое вооружение, оптимизацию персонала и "расширение в киберпространстве". Все для "маленькой победоносной войны".
Но на Украине иная картина. "Первый вывод, который мы делаем: современные крупные операции необязательно должны быть скоротечными. <…> Идет борьба на истощение, причем преимущественно на суше", — поясняет американский полковник в отставке Дэвид Джонсон.
По его словам, происходит откат к конфликтам старого типа, когда обе стороны пускают в ход огромные ресурсы, прежде всего относительно недорогие. Украинская армия, например, использует преимущественно технику советских времен. В этом случае нужно в короткие сроки поставить на фронт максимум оружия и войск.
© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак
"В такой ситуации также необходимо воссоздавать подразделения и быстро возмещать огромные потери, — продолжает Джонсон. — Это, на мой взгляд, ахиллесова пята Вооруженных сил США".
Кроме того, он призывает полностью пересмотреть логистику, в том числе медицинскую. Сейчас система эвакуации раненых во многом завязана на вертолеты. В условиях столь интенсивных боев это невозможно.

"Разучились воевать"

Сомневаются аналитики и в промышленности. Даже короткая кампания — серьезное испытание для всего ВПК. Так, для помощи Тель-Авиву в арабо-израильской войне 1973-го Вашингтон значительно опустошил запасы. Дошло до того, что несколько авианосцев, несущих боевое дежурство, лишились истребителей "Фантом". И это за 19 дней конфликта.
"Как быстро Соединенные Штаты смогут воспроизводить высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты и ракеты ПВО? А как насчет способности американской промышленности перейти на производство танков и других систем вооружения? Во время Второй мировой Westinghouse переоборудовала фабрики с бытовой техники на военную. Поступят ли Samsung и LG так же сегодня?" — задается вопросом американский историк Конрад Крейн.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли
Того, что есть, может не хватить. Те же самолеты F-35 выпускают поштучно. А в масштабном конфликте потери неизбежны. В 2018-м комитет по национальной обороне американского парламента пришел к выводу, что США в войне с крупной державой "либо проиграют, либо победят, заплатив за это высокую цену". Потому что военный комплекс заточен на короткие кампании.
"Даже в Ираке мы столкнулись с нехваткой боеприпасов. Пришлось брать оперативную паузу перед штурмом Багдада. <…> Мы разучились воевать в большой войне и не готовимся к этому, наша армия деградировала", — подчеркивает аналитик Скотт Риттер.
В отличие от соперников — Китая и России. Москва, уточняет эксперт, вернулась к формированию соединений "по образцу холодной войны" — для крупного наступления и прорыва хорошо укрепленных позиций противника. Пентагон считал такой подход устаревшим, однако события на Украине заставили пересмотреть эту точку зрения.
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Корпуса морской пехоты США перед погрузкой на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе Марч - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву
 
ТехнологииВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАНАТОВашингтон (штат)ИракУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала