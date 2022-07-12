Рейтинг@Mail.ru
Терапевт объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/analizy-1801838377.html
Терапевт объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов
Терапевт объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов - РИА Новости, 12.07.2022
Терапевт объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов
О необходимости "лишних" анализов можно узнать при консультации с лечащим врачом или через Интернет. Об этом рассказал агентству “Прайм” врач-терапевт,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:12
2022-07-12T02:12
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746620708_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_69b9ed58e59c2c3774c23895403b0dc3.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. О необходимости "лишних" анализов можно узнать при консультации с лечащим врачом или через Интернет. Об этом рассказал агентству “Прайм” врач-терапевт, врач-кардиолог “СМ-Клиника” Рустем Османов.По словам специалиста, постановка точного диагноза и исключение любых возможных патологий требует комплексной диагностики. “Симптом, или комплекс симптомов, могут указывать на совершенно разные патологии, требующие специального лечения", отмечает врач, добавив, что такой симптом, как “рябь в глазах” может быть связан как с проблемами органов зрения, так и с сосудами или нервной системой.Османов подчеркивает, что для экономии денег пациенту нужно пройти качественную диагностику и верный курс лечения. Однако если врач не может объяснить необходимость анализов, лучше обратиться к другому специалисту, заключает эксперт.
https://ria.ru/20220424/obsledovanie-1785132969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746620708_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_3b5ed6641df62b54d9cea9e8c8ca0bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье
02:12 12.07.2022
 
Терапевт объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов

Врач Османов: для экономии денег пациентам следует проходить качественную диагностику

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку после забора крови . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. О необходимости "лишних" анализов можно узнать при консультации с лечащим врачом или через Интернет. Об этом рассказал агентству “Прайм” врач-терапевт, врач-кардиолог “СМ-Клиника” Рустем Османов.
По словам специалиста, постановка точного диагноза и исключение любых возможных патологий требует комплексной диагностики. “Симптом, или комплекс симптомов, могут указывать на совершенно разные патологии, требующие специального лечения", отмечает врач, добавив, что такой симптом, как “рябь в глазах” может быть связан как с проблемами органов зрения, так и с сосудами или нервной системой.
Османов подчеркивает, что для экономии денег пациенту нужно пройти качественную диагностику и верный курс лечения. Однако если врач не может объяснить необходимость анализов, лучше обратиться к другому специалисту, заключает эксперт.
Медицинское обследование - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 03:18
Медик рассказала, какие медицинские обследования должны быть регулярными
 
ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала