https://ria.ru/20220712/analizy-1801838377.html

Терапевт объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов

Терапевт объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов - РИА Новости, 12.07.2022

Терапевт объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов

О необходимости "лишних" анализов можно узнать при консультации с лечащим врачом или через Интернет. Об этом рассказал агентству “Прайм” врач-терапевт,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T02:12

2022-07-12T02:12

2022-07-12T02:12

общество

здоровье

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. О необходимости "лишних" анализов можно узнать при консультации с лечащим врачом или через Интернет. Об этом рассказал агентству “Прайм” врач-терапевт, врач-кардиолог “СМ-Клиника” Рустем Османов.По словам специалиста, постановка точного диагноза и исключение любых возможных патологий требует комплексной диагностики. “Симптом, или комплекс симптомов, могут указывать на совершенно разные патологии, требующие специального лечения", отмечает врач, добавив, что такой симптом, как “рябь в глазах” может быть связан как с проблемами органов зрения, так и с сосудами или нервной системой.Османов подчеркивает, что для экономии денег пациенту нужно пройти качественную диагностику и верный курс лечения. Однако если врач не может объяснить необходимость анализов, лучше обратиться к другому специалисту, заключает эксперт.

https://ria.ru/20220424/obsledovanie-1785132969.html

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общество, здоровье