https://ria.ru/20220712/abe-1801850060.html

В Токио начинается похоронная церемония экс-премьера Японии Синдзо Абэ

В Токио начинается похоронная церемония экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 12.07.2022

В Токио начинается похоронная церемония экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в пятницу после нападения во время предвыборного митинга, начинается в старинном... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T07:12

2022-07-12T07:12

2022-07-12T11:19

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убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в пятницу после нападения во время предвыборного митинга, начинается в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио, сообщил корреспондент РИА Новости.Накануне здесь состоялась традиционная церемония прощания по буддистскому обряду, которая называется "цуя" - "протекание ночи". Ее почти присутствием около 2,5 тысячи человек из близкого окружения Синдзо Абэ, в том числе посол России Михаил Галузин. В японских СМИ была информация о том, что экс-президент США Дональд Трамп может приехать на похороны, эта информация не подтверждена.Главой дома на траурных мероприятиях является вдова Абэ – Акиэ. На церемонии похорон, как и на прощании накануне, сможет присутствовать только ограниченный круг людей. На церемонии похорон буддистский монах или настоятель храма читает сутры, а также нарекает усопшего посмертным именем, которое будет сопровождать его в другом мире. Родственники и друзья также зажигают благовония и могут зачитать вслух "письма" для усопшего, вспомнить проведенные вместе счастливые минуты и поблагодарить. После окончания похоронной церемонии собравшиеся кладут в гроб цветы, после чего гроб с телом покойного закрывают, и катафалк отправляется на кремацию. На кремацию едут, как правило, только родственники и самые близкие друзья. После кремации происходит символическое помещение праха в урну.Ранее сообщалось, что прощание для всех, кто хочет отдать долг памяти бывшему премьер-министру, позднее будет организовано в Токио и в избирательном округе Абэ - на родине его предков в Симоносэки, дата не определена. Но на территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 мск) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в больницу в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Сначала Ямагами утверждал, что Абэ был якобы связан с этой организацией. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. В то же время выяснилось, что Синдзо Абэ в прошлом году направил приветственное послание организации, связанной с Церковью объединения. Никаких более тесных связей его с этой организацией к этому часу не выявлено.Синдзо Абэ во время своего пребывания на посту премьер-министра, которое стало самым длительным в истории Японии – 8 лет и 8 месяцев, ставил своей целью в том числе разрешение территориальных вопросов с Россией и заключение мирного договора. У него установились очень теплые отношения с российским президентом, они провели 27 встреч на высшем уровне. Абэ можно смело назвать наиболее расположенным к России премьер-министром в истории Японии. Ему принадлежит создание плана из восьми пунктов по конкретному развитию направлений экономического сотрудничества с Россией. Частично план начал осуществляться, но этому помешала сначала пандемия коронавируса, а затем усилиями действующего премьер-министра Фумио Кисиды, сторонника крайне жесткого курса в отношении России, он был уничтожен в связи с событиями на Украине.

https://ria.ru/20220711/abe-1801638864.html

https://ria.ru/20220711/bezopasnost-1801603382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ