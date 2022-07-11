Рейтинг@Mail.ru
Во Франции ожидают 40-градусную жару - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/zhara-1801658611.html
Во Франции ожидают 40-градусную жару
Во Франции ожидают 40-градусную жару - РИА Новости, 11.07.2022
Во Франции ожидают 40-градусную жару
Во Францию на этой неделе придет жара, температура местами будет достигать до 40 градусов, свидетельствуют данные метеорологической службы страны. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:50
2022-07-11T11:52
в мире
франция
париж
тулуза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/80/1555988090_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b021caf4df58674e9aef56fab781e7dc.jpg
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Во Францию на этой неделе придет жара, температура местами будет достигать до 40 градусов, свидетельствуют данные метеорологической службы страны.На этой неделе во Францию придет новая волна жары, пик которой ожидается в выходные. По данным французской метеослужбы, в понедельник на юго-западе страны температура может достигнуть 36-38 градусов тепла, на юго-востоке она составит 34-36 градусов, на севере - 30-34 градуса выше ноля.К концу недели в Париже, Тулузе и Анже столбик термометра может подняться до 40 градусов.В середине июня в 12 департаментах Франции уже был объявлен "красный" уровень погодной опасности из-за жары. Рекордную температуру для июня - до 37 градусов ночью - зафиксировали во французском регионе Восточные Пиренеи в ночь на 15 июня.
https://ria.ru/20220710/pogoda-1801500808.html
франция
париж
тулуза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/80/1555988090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ed1e490c293c2054022c235855e07ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, тулуза
11:50 11.07.2022 (обновлено: 11:52 11.07.2022)
 
Во Франции ожидают 40-градусную жару

Во Франции ожидают неделю жары до 40 градусов

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Во Францию на этой неделе придет жара, температура местами будет достигать до 40 градусов, свидетельствуют данные метеорологической службы страны.
На этой неделе во Францию придет новая волна жары, пик которой ожидается в выходные. По данным французской метеослужбы, в понедельник на юго-западе страны температура может достигнуть 36-38 градусов тепла, на юго-востоке она составит 34-36 градусов, на севере - 30-34 градуса выше ноля.
К концу недели в Париже, Тулузе и Анже столбик термометра может подняться до 40 градусов.
В середине июня в 12 департаментах Франции уже был объявлен "красный" уровень погодной опасности из-за жары. Рекордную температуру для июня - до 37 градусов ночью - зафиксировали во французском регионе Восточные Пиренеи в ночь на 15 июня.
Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 09:26
Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре
 
В миреФранцияПарижТулуза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала