https://ria.ru/20220711/zhara-1801658611.html

Во Франции ожидают 40-градусную жару

Во Франции ожидают 40-градусную жару - РИА Новости, 11.07.2022

Во Франции ожидают 40-градусную жару

Во Францию на этой неделе придет жара, температура местами будет достигать до 40 градусов, свидетельствуют данные метеорологической службы страны. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:50

2022-07-11T11:50

2022-07-11T11:52

в мире

франция

париж

тулуза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/80/1555988090_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b021caf4df58674e9aef56fab781e7dc.jpg

ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Во Францию на этой неделе придет жара, температура местами будет достигать до 40 градусов, свидетельствуют данные метеорологической службы страны.На этой неделе во Францию придет новая волна жары, пик которой ожидается в выходные. По данным французской метеослужбы, в понедельник на юго-западе страны температура может достигнуть 36-38 градусов тепла, на юго-востоке она составит 34-36 градусов, на севере - 30-34 градуса выше ноля.К концу недели в Париже, Тулузе и Анже столбик термометра может подняться до 40 градусов.В середине июня в 12 департаментах Франции уже был объявлен "красный" уровень погодной опасности из-за жары. Рекордную температуру для июня - до 37 градусов ночью - зафиксировали во французском регионе Восточные Пиренеи в ночь на 15 июня.

https://ria.ru/20220710/pogoda-1801500808.html

франция

париж

тулуза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, париж, тулуза