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Во Франции ожидают 40-градусную жару
Во Франции ожидают 40-градусную жару - РИА Новости, 11.07.2022
Во Франции ожидают 40-градусную жару
Во Францию на этой неделе придет жара, температура местами будет достигать до 40 градусов, свидетельствуют данные метеорологической службы страны. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:50
2022-07-11T11:50
2022-07-11T11:52
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Во Францию на этой неделе придет жара, температура местами будет достигать до 40 градусов, свидетельствуют данные метеорологической службы страны.На этой неделе во Францию придет новая волна жары, пик которой ожидается в выходные. По данным французской метеослужбы, в понедельник на юго-западе страны температура может достигнуть 36-38 градусов тепла, на юго-востоке она составит 34-36 градусов, на севере - 30-34 градуса выше ноля.К концу недели в Париже, Тулузе и Анже столбик термометра может подняться до 40 градусов.В середине июня в 12 департаментах Франции уже был объявлен "красный" уровень погодной опасности из-за жары. Рекордную температуру для июня - до 37 градусов ночью - зафиксировали во французском регионе Восточные Пиренеи в ночь на 15 июня.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, франция, париж, тулуза
11:50 11.07.2022 (обновлено: 11:52 11.07.2022)
Во Франции ожидают 40-градусную жару
Во Франции ожидают неделю жары до 40 градусов