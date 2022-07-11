07:48 11.07.2022 (обновлено: 11:37 11.07.2022)
На армяно-грузинской границе произошло землетрясение
На армяно-грузинской границе произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 и силой толчков в эпицентре шесть баллов произошло в понедельник утром на армяно-грузинской границе, сообщили в МЧС Армении.
"Сейсмологическая сеть региональной службы сейсмозащиты МЧС Армении зафиксировала 11 июля, в 07:36 (06:36 мск.), землетрясение магнитудой 4,4 в армяно-грузинской приграничной зоне, в 14 километрах восточнее (армянского села. — Прим. ред.) Бавра", — говорится в сообщении на сайте Министерства.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. "Сила толчков в эпицентре составила 6 баллов. Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях силой 5 баллов, Тавушской и Арагацотнской областях – 4 балла, в Ереване — 2-3 балла", — говорится в сообщении.
Территория Армении расположена в сейсмоактивной зоне. Самое сильное за последние почти 30 лет Спитакское землетрясение произошло 7 декабря 1988 года. Тогда подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики — Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч лишились крова.
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