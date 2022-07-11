https://ria.ru/20220711/zemletryasenie-1801606450.html

На армяно-грузинской границе произошло землетрясение

На армяно-грузинской границе произошло землетрясение - РИА Новости, 11.07.2022

На армяно-грузинской границе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 и силой толчков в эпицентре шесть баллов произошло в понедельник утром на армяно-грузинской границе, сообщили в МЧС Армении. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:48

2022-07-11T07:48

2022-07-11T11:37

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ЕРЕВАН, 11 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 и силой толчков в эпицентре шесть баллов произошло в понедельник утром на армяно-грузинской границе, сообщили в МЧС Армении.Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. "Сила толчков в эпицентре составила 6 баллов. Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях силой 5 баллов, Тавушской и Арагацотнской областях – 4 балла, в Ереване — 2-3 балла", — говорится в сообщении.Территория Армении расположена в сейсмоактивной зоне. Самое сильное за последние почти 30 лет Спитакское землетрясение произошло 7 декабря 1988 года. Тогда подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики — Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч лишились крова.

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