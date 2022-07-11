https://ria.ru/20220711/zaporozhe-1801771772.html
Запорожские власти заявили о формировании движения за интеграцию с Россией
Запорожские власти заявили о формировании движения за интеграцию с Россией - РИА Новости, 11.07.2022
Запорожские власти заявили о формировании движения за интеграцию с Россией
Крупное общественное движение "Мы вместе с Россией" формируется в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:36
2022-07-11T17:36
2022-07-11T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Крупное общественное движение "Мы вместе с Россией" формируется в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Формируется крупное общественное интеграционное движение "Мы вместе с Россией", объединившие под своим началом тысячи жители Запорожской области, которые хотят помочь в устройстве мирной жизни и участвовать в развитии региона", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, движение набирает оборотов и станет основой для создания общественных советов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/vossoedinenie-1801606297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Запорожские власти заявили о формировании движения за интеграцию с Россией
Член Запорожской ВГА Рогов заявил о формировании в регионе интеграционного движения