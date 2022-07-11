https://ria.ru/20220711/zaporozhe-1801685936.html

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье

Украинские войска обстреляли утром в понедельник город Токмак в Запорожской области, идет оценка ущерба и выявление пострадавших, сообщил представитель... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:08

2022-07-11T13:08

2022-07-11T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

токмак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром в понедельник город Токмак в Запорожской области, идет оценка ущерба и выявление пострадавших, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Сегодня утром террористы Зеленского обстреляли мирный Токмак в Запорожской области", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.Проводится оценка нанесённого ущерба и выявление пострадавших, сообщил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220708/kontrnastuplenie-1801312640.html

запорожская область

токмак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, токмак