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Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/zaporozhe-1801685936.html
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье
Украинские войска обстреляли утром в понедельник город Токмак в Запорожской области, идет оценка ущерба и выявление пострадавших, сообщил представитель... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:08
2022-07-11T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром в понедельник город Токмак в Запорожской области, идет оценка ущерба и выявление пострадавших, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Сегодня утром террористы Зеленского обстреляли мирный Токмак в Запорожской области", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.Проводится оценка нанесённого ущерба и выявление пострадавших, сообщил он.
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запорожская область
токмак
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в мире, запорожская область, токмак
13:08 11.07.2022
 
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье

В ВГА Запорожья сообщили, что украинские войска обстреляли город Токмак

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствие удара украинских войск по частной птицефабрике в городе Токмак
Последствие удара украинских войск по частной птицефабрике в городе Токмак - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Последствие удара украинских войск по частной птицефабрике в городе Токмак. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром в понедельник город Токмак в Запорожской области, идет оценка ущерба и выявление пострадавших, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня утром террористы Зеленского обстреляли мирный Токмак в Запорожской области", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Проводится оценка нанесённого ущерба и выявление пострадавших, сообщил он.
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) Гвоздика - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 18:32В мире
Контрнаступление ВСУ пресекли в Запорожье, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьТокмак
 
 
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