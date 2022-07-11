https://ria.ru/20220711/zaporozhe-1801685936.html
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье
Украинские войска обстреляли утром в понедельник город Токмак в Запорожской области, идет оценка ущерба и выявление пострадавших, сообщил представитель... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:08
2022-07-11T13:08
2022-07-11T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром в понедельник город Токмак в Запорожской области, идет оценка ущерба и выявление пострадавших, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Сегодня утром террористы Зеленского обстреляли мирный Токмак в Запорожской области", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.Проводится оценка нанесённого ущерба и выявление пострадавших, сообщил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220708/kontrnastuplenie-1801312640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, токмак
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожье
В ВГА Запорожья сообщили, что украинские войска обстреляли город Токмак