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Посол ЛНР: украинские войска удерживают Северск с помощью заградотрядов

Посол ЛНР: украинские войска удерживают Северск с помощью заградотрядов - РИА Новости, 11.07.2022

Посол ЛНР: украинские войска удерживают Северск с помощью заградотрядов

Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T05:00

2022-07-11T05:00

2022-07-11T05:01

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов.Накануне Мирошник сообщал, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, наступление идет с севера города. Местные жители, по его словам, отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород."Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас в Северске "остаются подразделения тербатов и наскоро мобилизованных нацгвардейцев".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Максим Горбачев

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