https://ria.ru/20220711/zadymlenie-1801703635.html
В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская"
В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская" - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская"
Задымление на станции московского метро "Киевская" устранено, причину его возникновения установит специальная комиссия, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:05
2022-07-11T14:05
2022-07-11T14:50
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление на станции московского метро "Киевская" устранено, причину его возникновения установит специальная комиссия, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В настоящее время задымление устранено. Причину его возникновения установит специальная комиссия", - говорится в сообщении.Ранее агентству в пресс-службе московского метро сообщили, что было обнаружено задымление в служебном помещении на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Станция работает штатно, движение на линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220711/metro-1801681345.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский метрополитен, москва
14:05 11.07.2022 (обновлено: 14:50 11.07.2022)
В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская"
Департамент транспорта Москвы: задымление на станции метро "Киевская" устранили