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В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская" - РИА Новости, 11.07.2022
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В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская"
В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская" - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская"
Задымление на станции московского метро "Киевская" устранено, причину его возникновения установит специальная комиссия, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:05
2022-07-11T14:50
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление на станции московского метро "Киевская" устранено, причину его возникновения установит специальная комиссия, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В настоящее время задымление устранено. Причину его возникновения установит специальная комиссия", - говорится в сообщении.Ранее агентству в пресс-службе московского метро сообщили, что было обнаружено задымление в служебном помещении на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Станция работает штатно, движение на линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает.
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происшествия, московский метрополитен, москва
14:05 11.07.2022 (обновлено: 14:50 11.07.2022)
 
В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская"

Департамент транспорта Москвы: задымление на станции метро "Киевская" устранили

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтанция московского метро "Киевская"
Станция московского метро Киевская - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Станция московского метро "Киевская". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление на станции московского метро "Киевская" устранено, причину его возникновения установит специальная комиссия, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В настоящее время задымление устранено. Причину его возникновения установит специальная комиссия", - говорится в сообщении.
Ранее агентству в пресс-службе московского метро сообщили, что было обнаружено задымление в служебном помещении на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Станция работает штатно, движение на линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает.
Пассажиры в вестибюле станции метро Киевская Арбатско-Покровской линии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
12:57
В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление
 
ПроисшествияМосковский метрополитенМосква
 
 
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