https://ria.ru/20220711/zadymlenie-1801703635.html

В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская"

В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская" - РИА Новости, 11.07.2022

В Москве устранили задымление на станции метро "Киевская"

Задымление на станции московского метро "Киевская" устранено, причину его возникновения установит специальная комиссия, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:05

2022-07-11T14:05

2022-07-11T14:50

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление на станции московского метро "Киевская" устранено, причину его возникновения установит специальная комиссия, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В настоящее время задымление устранено. Причину его возникновения установит специальная комиссия", - говорится в сообщении.Ранее агентству в пресс-службе московского метро сообщили, что было обнаружено задымление в служебном помещении на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Станция работает штатно, движение на линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220711/metro-1801681345.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московский метрополитен, москва