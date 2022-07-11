https://ria.ru/20220711/yaponiya-1801744843.html

Стрелявший в Абэ считал, что дед экс-премьера связан с Церковью объединения

Стрелявший в Абэ считал, что дед экс-премьера связан с Церковью объединения - РИА Новости, 11.07.2022

Стрелявший в Абэ считал, что дед экс-премьера связан с Церковью объединения

Стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил, что дед Абэ по материнской линии – бывший премьер Нобусукэ Киси способствовал появлению в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:09

2022-07-11T16:09

2022-07-11T16:14

в мире

синдзо абэ

владимир путин

фумио кисида

нара (город)

россия

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил, что дед Абэ по материнской линии – бывший премьер Нобусукэ Киси способствовал появлению в Японии религиозной организации Церковь объединения Мун Сон Мёна, которая разрушила жизнь его семьи, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в следственных органах.Ранее Ямагами заявил, что его целью была "некая организация", в которую попала его мать и внесла большие пожертвования. Это впоследствии привело к банкротству, разрушившему семью. Ямагами считал, что Синдзо Абэ каким-то образом связан с этой организацией."Организацию пригласил из-за границы бывший премьер-министр Нобусукэ Киси, поэтому я убил Синдзо Абэ", - приводит агентство слова Ямагами.Полиция выяснила, что он пользовался недостоверной информацией из интернета и решил, что Абэ связан с Церковью объединения, поэтому и обратил свой гнев против Киси на его внука Синдзо Абэ. Из подтвержденных данных известно только, что в 2021 году Абэ направил приветствие в одну из организаций, связанных с Церковью объединения. Информации о том, что его дед пригласил эту религиозную организацию в Японию, нет.Ранее Церковь объединения признала, что мать Ямагами действительно является членом организации, что она сделала крупное пожертвование в 1998 году, а в 2002 году разорилась. При этом сам Тэцуя Ямагами не является адептом организации.Бывший премьер-министр Япо нии Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия и был схвачен на месте. Примерно в 17.00 по местному времени (11.00 мск) Абэ скончался от потери крови. Прощание для близких, друзей и соратников Абэ прошло 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова политика Акиэ Абэ.Во время своего пребывания на посту премьера, которое стало самым продолжительным в истории Японии, Синдзо Абэ ставил целью разрешение территориальных вопросов с Россией и заключение мирного договора. У него сложились теплые отношения с российским президентом Владимиром Путиным, они провели 27 встреч на высшем уровне. Абэ принадлежит план из восьми пунктов по конкретному развитию направлений экономического сотрудничества с Россией. Частично план начал осуществляться, но этому помешала сначала пандемия коронавируса, а затем усилиями действующего премьер-министра Фумио Кисиды, сторонника крайне жесткого курса в отношении России, он был уничтожен в связи с событиями на Украине.

https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html

https://ria.ru/20220711/napadenie-1801663815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, владимир путин, фумио кисида, нара (город), россия, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ