Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения
Церковь объединения признала, что мать убийцы Синдзо Абэ является членом организации
© AP Photo / Yomiuri ShimbunТэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Yomiuri Shimbun
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мёна на пресс-конференции в понедельник признала, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ является членом организации, сообщило агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что стрелявший в политика Тэцуя Ямагами заявил, что его целью была "некая организация", попав в сети которой его мать сделала большие пожертвования, разрушившие его семью. Он считал, что Абэ каким-то образом связан с этой организацией.
При этом сам Ямагами не является адептом организации.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны.