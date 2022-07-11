https://ria.ru/20220711/yaponiya-1801611383.html

Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения

Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения - РИА Новости, 11.07.2022

Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения

Религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мёна на пресс-конференции в понедельник признала, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ является... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:58

2022-07-11T08:58

2022-07-11T08:58

в мире

синдзо абэ

нара (город)

токио

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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мёна на пресс-конференции в понедельник признала, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ является членом организации, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось, что стрелявший в политика Тэцуя Ямагами заявил, что его целью была "некая организация", попав в сети которой его мать сделала большие пожертвования, разрушившие его семью. Он считал, что Абэ каким-то образом связан с этой организацией.При этом сам Ямагами не является адептом организации.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны.

https://ria.ru/20220710/bomba-1801488994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/ubiystvo-1801368437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, нара (город), токио