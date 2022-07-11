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Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения - РИА Новости, 11.07.2022
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Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения
Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения - РИА Новости, 11.07.2022
Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения
Религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мёна на пресс-конференции в понедельник признала, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ является... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:58
2022-07-11T08:58
в мире
синдзо абэ
нара (город)
токио
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мёна на пресс-конференции в понедельник признала, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ является членом организации, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось, что стрелявший в политика Тэцуя Ямагами заявил, что его целью была "некая организация", попав в сети которой его мать сделала большие пожертвования, разрушившие его семью. Он считал, что Абэ каким-то образом связан с этой организацией.При этом сам Ямагами не является адептом организации.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны.
https://ria.ru/20220710/bomba-1801488994.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/ubiystvo-1801368437.html
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в мире, синдзо абэ, нара (город), токио
08:58 11.07.2022
 
Мать убийцы Синдзо Абэ является членом Церкви объединения

Церковь объединения признала, что мать убийцы Синдзо Абэ является членом организации

© AP Photo / Yomiuri ShimbunТэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Yomiuri Shimbun
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мёна на пресс-конференции в понедельник признала, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ является членом организации, сообщило агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что стрелявший в политика Тэцуя Ямагами заявил, что его целью была "некая организация", попав в сети которой его мать сделала большие пожертвования, разрушившие его семью. Он считал, что Абэ каким-то образом связан с этой организацией.
Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу
При этом сам Ямагами не является адептом организации.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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В миреСиндзо АбэНара (город)Токио
 
 
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