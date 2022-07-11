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В Японии объяснили, почему флаги из-за смерти Абэ приспустили так поздно - РИА Новости, 11.07.2022
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В Японии объяснили, почему флаги из-за смерти Абэ приспустили так поздно
В Японии объяснили, почему флаги из-за смерти Абэ приспустили так поздно - РИА Новости, 11.07.2022
В Японии объяснили, почему флаги из-за смерти Абэ приспустили так поздно
В резиденции премьера Японии сегодня и завтра будут приспущены флаги в знак скорби по бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ, решение приняли только сейчас, так как РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:42
2022-07-11T08:42
в мире
синдзо абэ
токио
нара (город)
индия
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. В резиденции премьера Японии сегодня и завтра будут приспущены флаги в знак скорби по бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ, решение приняли только сейчас, так как сегодня первый будний день со дня смерти Абэ, такое объяснение предложил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на вопрос журналиста о том, почему в Японии в отличие от других стран решение об этом было принято так поздно."Правительство приспустило флаги, как это делается в знак скорби по действующему премьер-министру. Синдзо Абэ расстался с жизнью в результате варварского акта в ходе выборов, которые являются основой демократии. Принимая во внимание горе, которое испытывает народ, сегодня и завтра в резиденции премьер-министра будут наполовину приспущены флаги, что делается (только) в случае смерти действующего главы государства. Он погиб в пятницу вечером, флаги приспустили в первый рабочий день после пятницы – сегодня", - сказал Мацуно.Ранее сообщалось, что Индия, Бразилия и Куба объявили траур по экс-премьер-министру Синдзо Абэ.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания в полиции. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ Акиэ.
https://ria.ru/20220708/abe-1801162608.html
https://ria.ru/20220709/abe-1801377836.html
токио
нара (город)
индия
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в мире, синдзо абэ, токио, нара (город), индия, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
08:42 11.07.2022
 
В Японии объяснили, почему флаги из-за смерти Абэ приспустили так поздно

Генсек правительства Японии объяснил, почему флаги из-за смерти Абэ приспустили так поздно

© AP Photo / Marco GarciaСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Marco Garcia
Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. В резиденции премьера Японии сегодня и завтра будут приспущены флаги в знак скорби по бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ, решение приняли только сейчас, так как сегодня первый будний день со дня смерти Абэ, такое объяснение предложил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на вопрос журналиста о том, почему в Японии в отличие от других стран решение об этом было принято так поздно.
"Правительство приспустило флаги, как это делается в знак скорби по действующему премьер-министру. Синдзо Абэ расстался с жизнью в результате варварского акта в ходе выборов, которые являются основой демократии. Принимая во внимание горе, которое испытывает народ, сегодня и завтра в резиденции премьер-министра будут наполовину приспущены флаги, что делается (только) в случае смерти действующего главы государства. Он погиб в пятницу вечером, флаги приспустили в первый рабочий день после пятницы – сегодня", - сказал Мацуно.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума — 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:07
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
Ранее сообщалось, что Индия, Бразилия и Куба объявили траур по экс-премьер-министру Синдзо Абэ.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания в полиции. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.
Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ Акиэ.
Люди несут цветы к месту нападения на Синдзо Абэ в городе Нара - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 09:44
Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио
 
В миреСиндзо АбэТокиоНара (город)ИндияУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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