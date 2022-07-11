https://ria.ru/20220711/yaponiya-1801599005.html

В Японии опубликовали результаты голосования в верхнюю палату парламента

В Японии опубликовали результаты голосования в верхнюю палату парламента - РИА Новости, 11.07.2022

В Японии опубликовали результаты голосования в верхнюю палату парламента

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получили на выборах большинство мест в верхней палате парламента Японии. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T02:30

2022-07-11T02:30

2022-07-11T02:32

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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получили на выборах большинство мест в верхней палате парламента Японии.Подсчет результатов голосования велся в прямом эфире телеканала NHK.Так, ЛДП получила 63 места, что стало ее лучшим результатом с 2013 года. Партия "Комэйто" получила 13 депутатских портфелей.Партия "Ассоциация возрождения Японии" по итогам выборов получила 12 мест, Конституционно-демократическая партия – 17 мест, Народно-демократическая партия - 5 мест, Коммунистическая партия Японии – 4 места, Партия "Рэйва Синсэнгуми" - 3 места, Социал-демократическая партия, Партия NHK и партия "Сансэйто" - по одному месту. Также были избраны 6 независимых кандидатов.Среди избранных депутатов – 35 женщин, что стало рекордом за всю историю голосования в верхнюю палату парламента.Кроме этого, по итогам голосования, выступающие за внесение поправок в Конституцию страны правящая коалиция совместно с партией "Ассоциация возрождения Японии" и Народно-демократической партией получают 90 мест, что дает им, с учетом тех депутатов, которые не переизбирались, более 2/3 всех мест в верхней палате парламента. Именно этот порог необходим для внесения каких-либо предложений о поправках для последующего их рассмотрения.Выборы в верхнюю палату проходят раз в три года, но, в отличие от нижней палаты, переизбирается не весь состав полностью, а половина депутатов. На текущих выборах на 125 мест претендовали 545 кандидатов от 15 партий. По пропорциональной системе по партийным спискам было избрано 50 депутатов, а по избирательным округам - 75 депутатов.Голосование на 1,7 тысячи избирательных участках по всей стране началось в 07.00 по местному времени (01.00 мск) и завершилось в 20.00 (14.00 мск). Явка на выборах составила, по подсчетам агентства Kiodo, составила 52,04 процента.Досрочно на выборах проголосовали около 16,12 миллиона человек, что составляет примерно 15% от всех избирателей.

https://ria.ru/20220524/aukus-1790317311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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