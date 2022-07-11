https://ria.ru/20220711/vypuskniki-1801748030.html

Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана

Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана - РИА Новости, 11.07.2022

Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана

Выпускники из Донецкой и Луганской народных республик получат бюджетные места в вузах в Татарстане по квоте, сообщает Республиканское агентство по печати и... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:20

2022-07-11T16:20

2022-07-11T16:20

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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Выпускники из Донецкой и Луганской народных республик получат бюджетные места в вузах в Татарстане по квоте, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.В 2022 году казанские школы окончили 18 тысяч человек, из них 11,8 тысячи - выпускники девятых классов и более 6 тысяч - одиннадцатиклассники. Семь выпускников девятых классов и девять одиннадцатиклассников – вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик."Им необязательно было сдавать ЕГЭ, поскольку для них предусмотрены внутренние экзамены в вузах. А бюджетные места будущие студенты получат по специальной квоте", - говорится в сообщении.Приемная кампания в вузах продлится до 15 июля, в колледжах – до 15 августа. По-прежнему выпускники татарстанских школ могут подать документы в пять университетов, количество направлений в каждом из них учреждение определяет самостоятельно, но не может превышать десяти."Первыми вузы примут абитуриентов по целевому направлению, льготников, отличников и олимпиадников, затем – абитуриентов на основные бюджетные места согласно конкурсному отбору. Зачисление будущих студентов, поступающих по ЕГЭ, пройдет с 3 по 9 августа", - пояснила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.На новый учебный год казанским вузам выделено свыше 20 тысяч бюджетных мест – на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Больше всего студентов будут учиться бесплатно на инженерно-технических и педагогических направлениях.

https://ria.ru/20220629/tatarstan-1798929002.html

https://ria.ru/20220706/kazan-1800648323.html

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луганская народная республика

казань

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), общество, луганская народная республика, казань, донецкая народная республика, донбасс, в мире, россия