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Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана - РИА Новости, 11.07.2022
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https://ria.ru/20220711/vypuskniki-1801748030.html
Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана
Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана - РИА Новости, 11.07.2022
Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана
Выпускники из Донецкой и Луганской народных республик получат бюджетные места в вузах в Татарстане по квоте, сообщает Республиканское агентство по печати и... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:20
2022-07-11T16:20
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Выпускники из Донецкой и Луганской народных республик получат бюджетные места в вузах в Татарстане по квоте, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.В 2022 году казанские школы окончили 18 тысяч человек, из них 11,8 тысячи - выпускники девятых классов и более 6 тысяч - одиннадцатиклассники. Семь выпускников девятых классов и девять одиннадцатиклассников – вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик."Им необязательно было сдавать ЕГЭ, поскольку для них предусмотрены внутренние экзамены в вузах. А бюджетные места будущие студенты получат по специальной квоте", - говорится в сообщении.Приемная кампания в вузах продлится до 15 июля, в колледжах – до 15 августа. По-прежнему выпускники татарстанских школ могут подать документы в пять университетов, количество направлений в каждом из них учреждение определяет самостоятельно, но не может превышать десяти."Первыми вузы примут абитуриентов по целевому направлению, льготников, отличников и олимпиадников, затем – абитуриентов на основные бюджетные места согласно конкурсному отбору. Зачисление будущих студентов, поступающих по ЕГЭ, пройдет с 3 по 9 августа", - пояснила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.На новый учебный год казанским вузам выделено свыше 20 тысяч бюджетных мест – на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Больше всего студентов будут учиться бесплатно на инженерно-технических и педагогических направлениях.
https://ria.ru/20220629/tatarstan-1798929002.html
https://ria.ru/20220706/kazan-1800648323.html
республика татарстан (татарстан)
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казань
донецкая народная республика
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республика татарстан (татарстан), общество, луганская народная республика, казань, донецкая народная республика, донбасс, в мире, россия
16:20 11.07.2022
 
Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана

Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана по квоте

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на Казанский федеральный университет
Вид на Казанский федеральный университет - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Выпускники из Донецкой и Луганской народных республик получат бюджетные места в вузах в Татарстане по квоте, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
В 2022 году казанские школы окончили 18 тысяч человек, из них 11,8 тысячи - выпускники девятых классов и более 6 тысяч - одиннадцатиклассники. Семь выпускников девятых классов и девять одиннадцатиклассников – вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик.
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"Им необязательно было сдавать ЕГЭ, поскольку для них предусмотрены внутренние экзамены в вузах. А бюджетные места будущие студенты получат по специальной квоте", - говорится в сообщении.
Приемная кампания в вузах продлится до 15 июля, в колледжах – до 15 августа. По-прежнему выпускники татарстанских школ могут подать документы в пять университетов, количество направлений в каждом из них учреждение определяет самостоятельно, но не может превышать десяти.
"Первыми вузы примут абитуриентов по целевому направлению, льготников, отличников и олимпиадников, затем – абитуриентов на основные бюджетные места согласно конкурсному отбору. Зачисление будущих студентов, поступающих по ЕГЭ, пройдет с 3 по 9 августа", - пояснила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
На новый учебный год казанским вузам выделено свыше 20 тысяч бюджетных мест – на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Больше всего студентов будут учиться бесплатно на инженерно-технических и педагогических направлениях.
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