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Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза - РИА Новости, 11.07.2022
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Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза
Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза - РИА Новости, 11.07.2022
Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза
Доля переводов СБП (система быстрых платежей) в общем объеме переводов ВТБ между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:45
2022-07-11T11:45
россия
втб
банки
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Доля переводов СБП (система быстрых платежей) в общем объеме переводов ВТБ между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года, сообщает пресс-служба банка.Во втором квартале этого года клиенты ВТБ совершили более 74 миллионов переводов и платежей через СБП на сумму более 390 миллиардов рублей.Активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во втором квартале их число удвоилось по сравнению с первым: клиенты ВТБ для оплаты покупок через СБП провели почти 2 миллиона транзакций более чем на 6 миллиардов рублей. В сегменте переводов с начала года клиенты провели с помощью СБП около 140 миллионов операций более чем на 750 миллионов рублей.ВТБ активно поддерживает развитие СБП. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.
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россия, втб, банки
11:45 11.07.2022
 

Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Доля переводов СБП (система быстрых платежей) в общем объеме переводов ВТБ между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года, сообщает пресс-служба банка.
Во втором квартале этого года клиенты ВТБ совершили более 74 миллионов переводов и платежей через СБП на сумму более 390 миллиардов рублей.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во втором квартале их число удвоилось по сравнению с первым: клиенты ВТБ для оплаты покупок через СБП провели почти 2 миллиона транзакций более чем на 6 миллиардов рублей. В сегменте переводов с начала года клиенты провели с помощью СБП около 140 миллионов операций более чем на 750 миллионов рублей.
"В этом году сервис СБП окончательно утвердился в качестве самого популярного инструмента для перевода средств между физлицами. Клиенты ценят простоту и удобство его использования, поэтому на сегодняшний день СБП – это уже почти 3 из 4 совершаемых транзакций между клиентами. Большой потенциал для сервиса мы видим и в сегменте платежей, где он выступает как альтернатива ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. Его развитию помогает отсутствие комиссий при переводах на небольшие суммы и запуск новых технологий, например, СБПэй. Операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции", – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.
ВТБ активно поддерживает развитие СБП. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.
 
РоссияВТББанки
 
 
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