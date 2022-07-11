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Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза

Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза - РИА Новости, 11.07.2022

Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза

Доля переводов СБП (система быстрых платежей) в общем объеме переводов ВТБ между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:45

2022-07-11T11:45

2022-07-11T11:45

россия

втб

банки

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Доля переводов СБП (система быстрых платежей) в общем объеме переводов ВТБ между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года, сообщает пресс-служба банка.Во втором квартале этого года клиенты ВТБ совершили более 74 миллионов переводов и платежей через СБП на сумму более 390 миллиардов рублей.Активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во втором квартале их число удвоилось по сравнению с первым: клиенты ВТБ для оплаты покупок через СБП провели почти 2 миллиона транзакций более чем на 6 миллиардов рублей. В сегменте переводов с начала года клиенты провели с помощью СБП около 140 миллионов операций более чем на 750 миллионов рублей.ВТБ активно поддерживает развитие СБП. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.

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россия

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, втб, банки