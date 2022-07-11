Рейтинг@Mail.ru
Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/vsu-1801691670.html
Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге
Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге - РИА Новости, 11.07.2022
Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге
Лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что украинские войска не способны начать "контрнаступление" на юге страны. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:25
2022-07-11T13:25
в мире
украина
вооруженные силы украины
илья кива
россия
херсонская область
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_64:0:1100:583_1920x0_80_0_0_b39431fac4129bd4350085636feb21fe.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что украинские войска не способны начать "контрнаступление" на юге страны.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление"."Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?" - написал Кива в своем Telegram-канале, добавив, что остатки украинских войск погибают в Донбассе, а мобилизованных гражданских отправляют на верную смерть. Кива считает, что пришло время консолидировать силы украинцев для внутреннего противостояния преступному режиму, "который явно с каждым днем слабеет, теряя поддержку как на внешней политической арене, так и внутри разлагающийся конфликтами в борьбе за денежные потоки и власть".Верховная Рада Украины 15 марта лишила Киву депутатского мандата за высказывания против Зеленского. Экс-депутат также заявлял, что "освобожденная Украина" должна быть частью России, это даст возможность уберечь мир от нацизма. Сам Кива считает это решение легитимным.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801309908.html
украина
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_209:0:986:583_1920x0_80_0_0_ee719cefc032504a0fa092ff1c223cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, илья кива, россия, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
13:25 11.07.2022
 
Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге

Экс-депутат Рады Кива считает, что ВСУ не смогут начать контрнаступление на юге Украины

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что украинские войска не способны начать "контрнаступление" на юге страны.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление".
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
09:41Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии
"Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?" - написал Кива в своем Telegram-канале, добавив, что остатки украинских войск погибают в Донбассе, а мобилизованных гражданских отправляют на верную смерть. Кива считает, что пришло время консолидировать силы украинцев для внутреннего противостояния преступному режиму, "который явно с каждым днем слабеет, теряя поддержку как на внешней политической арене, так и внутри разлагающийся конфликтами в борьбе за денежные потоки и власть".
Верховная Рада Украины 15 марта лишила Киву депутатского мандата за высказывания против Зеленского. Экс-депутат также заявлял, что "освобожденная Украина" должна быть частью России, это даст возможность уберечь мир от нацизма. Сам Кива считает это решение легитимным.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 18:23Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныИлья КиваРоссияХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала