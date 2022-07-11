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Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге

Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге - РИА Новости, 11.07.2022

Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге

Лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что украинские войска не способны начать "контрнаступление" на юге страны. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:25

2022-07-11T13:25

2022-07-11T13:25

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что украинские войска не способны начать "контрнаступление" на юге страны.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление"."Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?" - написал Кива в своем Telegram-канале, добавив, что остатки украинских войск погибают в Донбассе, а мобилизованных гражданских отправляют на верную смерть. Кива считает, что пришло время консолидировать силы украинцев для внутреннего противостояния преступному режиму, "который явно с каждым днем слабеет, теряя поддержку как на внешней политической арене, так и внутри разлагающийся конфликтами в борьбе за денежные потоки и власть".Верховная Рада Украины 15 марта лишила Киву депутатского мандата за высказывания против Зеленского. Экс-депутат также заявлял, что "освобожденная Украина" должна быть частью России, это даст возможность уберечь мир от нацизма. Сам Кива считает это решение легитимным.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html

https://ria.ru/20220708/ukraina-1801309908.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, илья кива, россия, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр