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В Испании провели вскрытие тела экс-президента Анголы душ Сантуша - РИА Новости, 11.07.2022
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В Испании провели вскрытие тела экс-президента Анголы душ Сантуша
В Испании провели вскрытие тела экс-президента Анголы душ Сантуша - РИА Новости, 11.07.2022
В Испании провели вскрытие тела экс-президента Анголы душ Сантуша
Судебные эксперты в Испании провели вскрытие тела бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша по просьбе дочери, которая считает, что ее отец мог быть... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:06
2022-07-11T13:06
в мире
ангола
испания
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Судебные эксперты в Испании провели вскрытие тела бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша по просьбе дочери, которая считает, что ее отец мог быть убит, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов женщины.Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля. Сообщается, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца.Представитель суда в Барселоне подтвердил, что разрешение на вскрытие было дано в день смерти душ Сантуша. Адвокаты его дочери сообщили агентству Франс Пресс, что вскрытие уже проведено, но его результаты пока неизвестны.Дочь душ Сантуша Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняет в покушении на убийство бывшую супругу экс-президента Ану Паулу и его личного врача. Она также заявляет о связи Аны Паулы с нынешним правительством Анголы, которое якобы преследовало людей из окружения бывшего лидера.В заявлении семьи душ Сантуша также говорится о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой 38 лет. Он ушел с поста президента страны в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах главы государства.
https://ria.ru/20200212/1564600162.html
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в мире, ангола, испания
13:06 11.07.2022
 
В Испании провели вскрытие тела экс-президента Анголы душ Сантуша

В Испании провели вскрытие тела экс-президента Анголы душ Сантуша из-за подозрений дочери

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Судебные эксперты в Испании провели вскрытие тела бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша по просьбе дочери, которая считает, что ее отец мог быть убит, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов женщины.
Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля. Сообщается, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца.
Представитель суда в Барселоне подтвердил, что разрешение на вскрытие было дано в день смерти душ Сантуша. Адвокаты его дочери сообщили агентству Франс Пресс, что вскрытие уже проведено, но его результаты пока неизвестны.
Дочь душ Сантуша Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняет в покушении на убийство бывшую супругу экс-президента Ану Паулу и его личного врача. Она также заявляет о связи Аны Паулы с нынешним правительством Анголы, которое якобы преследовало людей из окружения бывшего лидера.
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В заявлении семьи душ Сантуша также говорится о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.
Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой 38 лет. Он ушел с поста президента страны в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах главы государства.
 
В миреАнголаИспания
 
 
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