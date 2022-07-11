В Крыму заявили, что воссоединение юга Украины с Россией предрешено
Советник главы Крыма Крючков заявил, что воссоединение юга Украины с Россией предрешено
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Воссоединение освобожденных регионов юга Украины с Россией предрешено, попытки киевской власти этому помешать обречены на провал, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".
"Киевский режим начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобожденных территорий. Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, освобожденные регионы по примеру Крыма станут полноправными субъектами Российской Федерации.
"Крым был, есть и будет российским. Навсегда. Запорожье с Херсоном уже ждут в большой и дружной российской семье", - подчеркнул Крючков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.