https://ria.ru/20220711/vossoedinenie-1801606297.html

В Крыму заявили, что воссоединение юга Украины с Россией предрешено

В Крыму заявили, что воссоединение юга Украины с Россией предрешено - РИА Новости, 11.07.2022

В Крыму заявили, что воссоединение юга Украины с Россией предрешено

Воссоединение освобожденных регионов юга Украины с Россией предрешено, попытки киевской власти этому помешать обречены на провал, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:46

2022-07-11T07:46

2022-07-11T07:46

в мире

украина

россия

херсонская область

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Воссоединение освобожденных регионов юга Украины с Россией предрешено, попытки киевской власти этому помешать обречены на провал, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".По его словам, освобожденные регионы по примеру Крыма станут полноправными субъектами Российской Федерации."Крым был, есть и будет российским. Навсегда. Запорожье с Херсоном уже ждут в большой и дружной российской семье", - подчеркнул Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220624/krakh-1797727721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, херсонская область