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Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 11.07.2022
Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Свыше 30 тысяч бутылок питьевой воды раздали в парках Московской области за прошедшую неделю, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:47
2022-07-11T12:47
2022-07-11T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Свыше 30 тысяч бутылок питьевой воды раздали в парках Московской области за прошедшую неделю, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Раздача воды происходит в те дни, когда температура воздуха поднимается выше +25 С° в тени. Бесплатную воду могут получить все желающие посетители парков. Раздают бутылки с водой сотрудники парков или волонтеры."Парки Подмосковья являются одним из основных мест притяжений жителей и гостей региона независимо от времени года. В жаркие дни мы продолжаем бесплатную раздачу воды. Только за прошлую неделю во всех парках культуры и отдыха раздали более 30 тысяч бутылок с водой. Акция продолжится и на текущей неделе", - сказал Хайкин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество