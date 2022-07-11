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Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 11.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220711/voda-1801678562.html
Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 11.07.2022
Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Свыше 30 тысяч бутылок питьевой воды раздали в парках Московской области за прошедшую неделю, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:47
2022-07-11T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Свыше 30 тысяч бутылок питьевой воды раздали в парках Московской области за прошедшую неделю, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Раздача воды происходит в те дни, когда температура воздуха поднимается выше +25 С° в тени. Бесплатную воду могут получить все желающие посетители парков. Раздают бутылки с водой сотрудники парков или волонтеры."Парки Подмосковья являются одним из основных мест притяжений жителей и гостей региона независимо от времени года. В жаркие дни мы продолжаем бесплатную раздачу воды. Только за прошлую неделю во всех парках культуры и отдыха раздали более 30 тысяч бутылок с водой. Акция продолжится и на текущей неделе", - сказал Хайкин.
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московская область (подмосковье), общество
12:47 11.07.2022
 

Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе

© Flickr / oslointhesummertimeДевушка с бутылкой воды
Девушка с бутылкой воды - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Flickr / oslointhesummertime
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Свыше 30 тысяч бутылок питьевой воды раздали в парках Московской области за прошедшую неделю, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Раздача воды происходит в те дни, когда температура воздуха поднимается выше +25 С° в тени. Бесплатную воду могут получить все желающие посетители парков. Раздают бутылки с водой сотрудники парков или волонтеры.
"Парки Подмосковья являются одним из основных мест притяжений жителей и гостей региона независимо от времени года. В жаркие дни мы продолжаем бесплатную раздачу воды. Только за прошлую неделю во всех парках культуры и отдыха раздали более 30 тысяч бутылок с водой. Акция продолжится и на текущей неделе", - сказал Хайкин.
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