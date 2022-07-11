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Пользователи ВКонтакте рассказали, как переносят жаркую погоду
Пользователи ВКонтакте рассказали, как переносят жаркую погоду - РИА Новости, 11.07.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, как переносят жаркую погоду
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:38
2022-07-11T11:38
2022-07-11T11:38
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они переносят жаркую погоду.Варианты ответа были: все отлично, можно еще жарче; терпимо, если не выходить из дома; не переношу жару. Также можно было ответить, что в городе пользователя не жарко.В итоге большинство подписчиков ответили, что совсем не переносят жару. Так проголосовали почти 37% опрошенных. На втором месте оказались любители слишком теплой погоды — около 26% проголосовавших. И лишь 16% подписчиков ответили, что в их городе не жарко.В конце июня и начале июля жара во многих городах России приблизилась к рекордным показателям. В Москве и Московской области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.
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общество, вконтакте, россия
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они переносят жаркую погоду.
Варианты ответа были: все отлично, можно еще жарче; терпимо, если не выходить из дома; не переношу жару. Также можно было ответить, что в городе пользователя не жарко.
В итоге большинство подписчиков ответили, что совсем не переносят жару. Так проголосовали почти 37% опрошенных. На втором месте оказались любители слишком теплой погоды — около 26% проголосовавших. И лишь 16% подписчиков ответили, что в их городе не жарко.
В конце июня и начале июля жара во многих городах России приблизилась к рекордным показателям. В Москве и Московской области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.