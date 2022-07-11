https://ria.ru/20220711/varshava-1801798220.html

В Варшаве проходит шествие в память о жертвах Волынской резни

В Варшаве проходит шествие в память о жертвах Волынской резни - РИА Новости, 11.07.2022

В Варшаве проходит шествие в память о жертвах Волынской резни

Уличное шествие проходит в понедельник в Варшаве по случаю 79-й годовщины Волынской резни, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:12

2022-07-11T19:12

2022-07-11T22:11

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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Уличное шествие проходит в понедельник в Варшаве по случаю 79-й годовщины Волынской резни, передает корреспондент РИА Новости.Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.На площади Трех крестов в центре польской столицы собрались несколько сотен человек, в том числе активисты различных организаций националистического толка. Они принесли с собой плакаты "Мы помним Волынь", "Нет памятникам УПА* в Польше". ОУН-УПА* признана экстремистской организацией и запрещена в России.Под траурное музыкальное сопровождение и звуки молитв они двинулись колонной по центральным улицам Варшавы в сторону исторического центра города.Подобные мероприятия проходят и в других городах Польши. Ранее в понедельник в Варшаве состоялись официальные мероприятия по случаю годовщины Волынской резни, в которых приняли участие в частности президент и премьер-министр страны Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий. В своем выступлении Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220711/polyaki-1801753688.html

https://ria.ru/20220711/polsha-1801705563.html

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Уличное шествие в память о жертвах Волынской резни в Варшаве Уличное шествие проходит в понедельник в Варшаве по случаю 79-й годовщины Волынской резни, передает корреспондент РИА Новости. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. 2022-07-11T19:12 true PT0M17S

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в мире, матеуш моравецкий, справки, анджей дуда, варшава, польша, россия, организация украинских националистов, верховная рада украины