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Жители МО могут онлайн получить 95% государственных услуг

Жители МО могут онлайн получить 95% государственных услуг - РИА Новости, 11.07.2022

Жители МО могут онлайн получить 95% государственных услуг

Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который рассказал президенту о ходе программы по цифровизации услуг в регионе... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:51

2022-07-11T15:51

2022-07-11T15:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который рассказал президенту о ходе программы по цифровизации услуг в регионе. Об этом сообщил телеканал "360"."Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлять дистанционно. Это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать не выходя из дома", – сказал губернатор.Он отметил, что онлайн можно получить широкий спектр услуг –оформить выплаты, записать ребенка в школу и не только."В школу нужно собрать ребенка, записать – пожалуйста. Льготу по ЖКУ положено получить – она проактивно тебе приходит", – рассказал Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)