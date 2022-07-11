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Жители МО могут онлайн получить 95% государственных услуг
Жители МО могут онлайн получить 95% государственных услуг - РИА Новости, 11.07.2022
Жители МО могут онлайн получить 95% государственных услуг
Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который рассказал президенту о ходе программы по цифровизации услуг в регионе... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:51
2022-07-11T15:51
2022-07-11T15:51
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который рассказал президенту о ходе программы по цифровизации услуг в регионе. Об этом сообщил телеканал "360"."Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлять дистанционно. Это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать не выходя из дома", – сказал губернатор.Он отметил, что онлайн можно получить широкий спектр услуг –оформить выплаты, записать ребенка в школу и не только."В школу нужно собрать ребенка, записать – пожалуйста. Льготу по ЖКУ положено получить – она проактивно тебе приходит", – рассказал Воробьев.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который рассказал президенту о ходе программы по цифровизации услуг в регионе. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлять дистанционно. Это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать не выходя из дома", – сказал губернатор.
Он отметил, что онлайн можно получить широкий спектр услуг –оформить выплаты, записать ребенка в школу и не только.
"В школу нужно собрать ребенка, записать – пожалуйста. Льготу по ЖКУ положено получить – она проактивно тебе приходит", – рассказал Воробьев.