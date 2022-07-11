https://ria.ru/20220711/ukraina-1801742975.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска в 15.10 мск пять раз выстрелили из танка по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:01

2022-07-11T16:01

2022-07-11T16:02

специальная военная операция на украине

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горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.10 мск пять раз выстрелили из танка по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кермик - Новобахмутовка: выпущено пять выстрелов из танка", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Село Новобахмутовка находится приблизительно 27 километрах от Горловки, на территории которой находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол", расположенной в 50 километрах севернее Донецка.Ранее в понедельник представительство СЦКК в ДНР заявляло, что украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20220711/obstrel-1801730455.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, стирол