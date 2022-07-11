https://ria.ru/20220711/ukraina-1801742975.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска в 15.10 мск пять раз выстрелили из танка по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:01
2022-07-11T16:01
2022-07-11T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.10 мск пять раз выстрелили из танка по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кермик - Новобахмутовка: выпущено пять выстрелов из танка", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Село Новобахмутовка находится приблизительно 27 километрах от Горловки, на территории которой находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол", расположенной в 50 километрах севернее Донецка.Ранее в понедельник представительство СЦКК в ДНР заявляло, что украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801730455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, стирол
16:01 11.07.2022 (обновлено: 16:02 11.07.2022)
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
В ДНР заявили, что украинские войска пять раз выстрелили по Новобахмутовке из танка